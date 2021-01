Debutta la Jeep Renegade 80° Annversario

Con l’arrivo negli show room della nuova gamma Jeep® Renegade MY 2021 e della serie 80° anniversario è on air da oggi, 15 gennaio, la nuova campagna di comunicazione ideata dall’agenzia Leo Burnett. La campagna, declinata su diversi touchpoint, sintetizza nello spot la potenza emotiva della storia del brand. Visibile sui principali canali tv, generalisti, satellitari e digitali, a presidio di programmi d’informazione e intrattenimento a elevata audience, sarà protagonista durante le partite di serie A e di Coppa Italia fino alla fine di gennaio. La pianificazione su web, oltre ai formati display, prevede anche lo spot video sulle piattaforme digitali dei principali broadcaster televisivi, su Youtube e sui social.

Lo spot racconta un viaggio nel tempo, quello compiuto da Jeep dal 1941 ad oggi. Un viaggio che ha portato il brand alla produzione di modelli leggendari, a raggiungere record e a ottenere la leadership nella guida in 4x4: un percorso fatto inseguendo sempre la libertà. Ed è proprio questo spirito di libertà che ha ispirato tutta la campagna che vuole celebrare l’ottantesimo anniversario partendo dal modello Renegade. Perché dopo ottant’anni di successi il marchio Jeep è pronto ad andare avanti e a scrivere la storia come fosse il primo giorno: il concetto è ben raccontato dal voice over: “80 anni possono sembrare tanti. Ma quando hai un’idea, un sogno, una passione comune, una visione… Allora 80 anni sono solo l’inizio”.

Jeep Renegade, infatti, è il primo modello a introdurre la serie 80th Anniversary in Italia e si contraddistingue per uno stile unico, avanzate dotazioni in termini di sicurezza e tecnologia e una gamma motori omologata Euro 6D Final. Tra questi anche le versioni 4xe, l’evoluzione del 4x4 con tecnologia ibrida plug-in, che in aggiunta alle proverbiali capacità 4x4 del marchio Jeep, assicurano in media oltre 50 km di autonomia in modalità puramente elettrica a zero emissioni, secondo il ciclo WLTP.

L’introduzione della serie 80th Anniversary coincide con il lancio sul mercato della Renegade Model Year 2021 disponibile con motorizzazioni benzina, diesel e plug-in hybrid, quattro allestimenti (Longitude, Limited, S e Trailhawk) e una serie speciale, la nuova 80° anniversario.

Nel dettaglio, l’offerta comprende la versione aggiornata del Multijet II da 1,6 litri che ora è in grado di erogare 130 CV a 3.750 giri/min e 320 Nm di coppia a 1.500 giri/min in abbinamento al cambio manuale a sei marce e alla trazione anteriore. L’aggiornamento ha riguardato l’incremento di 10 CV rispetto alla potenza erogata dal motore 1.6 diesel equipaggiato sul model year precedente.

La gamma benzina prevede il motore turbo a tre cilindri da 1 litro, 120 CV di potenza e 190 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale a sei marce e il motore turbo a quattro cilindri da 1,3 litri che eroga 150 CV e 270 Nm di coppia massima, abbinato al cambio a doppia frizione DDCT. Entrambe le opzioni a benzina offrono la trazione anteriore. Il propulsore turbo a quattro cilindri da 1,3 litri con tecnologia plug-in hybrid, 190 CV di potenza e 270 Nm di coppia, cambio automatico a sei marce e eAWD completa la gamma motori disponibile sull’edizione speciale 80° anniversario. Motorizzazione plug-in disponibile, sugli allestimenti top di Gamma S e Trailhawk, anche nella versione a 240cv.

Renegade 80° Anniversario si inserisce all’interno di una gamma ricca. In linea con la predisposizione alla personalizzazione del SUV compatto Jeep, è possibile scegliere tra 7 tipologie di cerchi e 18 diverse combinazioni per gli esterni tra monocolore o bicolore con tetto nero. La gamma colori disponibili comprende Alpine White, Glacier, Granite Crystal, Jetset Blue, Blue Shade, Sting Grey, Colorado Red, Carbon Black e Solid Black, Bikini e Omaha Orange (questi ultimi non disponibili sull’allestimento S) e Matt Green (solo su Trailhawk). Scegliendo Jeep Renegade 80° Annversario, infine, si potrà accedere ai privilegi di Jeep Wave, il nuovo programma di fidelizzazione e attenzione al cliente che prevede un’ampia gamma di servizi e vantaggi, tra cui manutenzione, assistenza stradale, servizio clienti dedicato, e l’accesso privilegiato a tutti gli eventi e le partnership del brand.