Defender nuova OCTA: la rivoluzione nel mondo dell’off road

Land Rover ha presentato la nuova Defender OCTA, una vera rivoluzione nel mondo dei veicoli fuoristrada.

Questo modello rappresenta il culmine dell'innovazione e della robustezza, portando le capacità del brand Defender a livelli mai visti prima.

Potenza e Prestazioni Eccezionali

La Defender OCTA è alimentata da un motore V8 mild-hybrid Twin Turbo da 4,4 litri che eroga 635 CV e fino a 750 Nm di coppia, permettendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 4,0 secondi. Con cerchi in lega leggera da 22 pollici e pneumatici per tutte le stagioni, può raggiungere una velocità massima di 250 km/h. La modalità OCTA offre un ulteriore incremento di coppia fino a 800 Nm, garantendo prestazioni ineguagliabili su qualsiasi terreno.

Innovazione e Tecnologie Avanzate

Uno degli elementi distintivi della nuova Defender OCTA è l'introduzione delle sospensioni 6D Dynamics interconnesse idraulicamente. Questo sistema avanzato elimina virtualmente il beccheggio e il rollio della carrozzeria su strada, offrendo un comfort e una stabilità senza precedenti. Inoltre, consente una maggiore articolazione delle ruote su terreni accidentati, permettendo ai conducenti di affrontare ostacoli ancora più impegnativi con facilità.

Design Imponente e Funzionalità Off-Road

L'esterno della Defender OCTA è stato progettato per essere più audace e resistente che mai. L'altezza di guida è stata aumentata di 28 mm, e la postura è stata allargata di 68 mm, migliorando la stabilità e le capacità off-road. I paraurti ridisegnati offrono angoli di approccio e uscita migliori, mentre la robusta protezione sottoscocca consente ai conducenti di affrontare terreni difficili con fiducia. Gli pneumatici da 33 pollici di diametro, i più grandi mai montati su una Defender di produzione, sono stati sviluppati appositamente per questo modello.

Lusso e Raffinatezza

L'interno della Defender OCTA è una combinazione di lusso e funzionalità. I sedili Performance di nuova concezione offrono un supporto maggiore e sono dotati di poggiatesta integrati. La Defender OCTA Edition One, disponibile nel primo anno di produzione, presenta interni esclusivi rivestiti in tessuti UltrafabricsTM PU Khaki ed Ebony e maglia 3D senza cuciture, abbinati a dettagli in Chopped Carbon Fiber.

Tecnologia Audio Innovativa

Una delle novità più interessanti della Defender OCTA è la tecnologia audio Body and Soul Seat, sviluppata in collaborazione con esperti del settore musicale SUBPAC e Coventry University. Questo sistema permette al conducente e al passeggero anteriore di sentire la musica oltre che ascoltarla, creando un'esperienza sensoriale unica. Sono disponibili sei programmi di benessere per rilassare gli occupanti o migliorare le risposte cognitive in movimento.

Sicurezza e Controllo senza Compromessi

La Defender OCTA è equipaggiata con una suite di modalità Terrain Response che include calibrazioni specifiche per Sand, Mud and Ruts, Grass Gravel Snow e Rock Crawl. Il sistema ADAS per il fuoristrada, come il ClearSight Ground View, rende il cofano "trasparente" per una migliore visibilità e sicurezza fuori dai sentieri battuti. Il sistema di sospensioni avanzato e i freni potenziati con pinze Brembo garantiscono un controllo e una sicurezza senza pari su qualsiasi terreno.

Disponibilità e Prezzo

Il nuovo registro ordini per la Defender OCTA sarà disponibile a breve, con un prezzo indicativo a partire da € 187.000. La Defender OCTA Edition One, disponibile per il primo anno di produzione, ha un prezzo indicativo di € 205.900. La nuova protagonista all-terrain ad alte prestazioni farà il suo debutto dinamico al Goodwood Festival of Speed 2024 dall'11 al 14 luglio.