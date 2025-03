Diversità e inclusione, Opel Grandland sviluppato con il punto di vista femminile

La diversità e l'inclusione sono elementi centrali nella filosofia di Opel, non soltanto durante la Giornata Internazionale delle Donne dell'8 marzo, ma ogni giorno.

Il marchato tedesco da anni integra nel proprio processo di sviluppo automobilistico il Women Perspective Panel (WPP), un team di donne con diverse esperienze professionali e personali, dedicato a garantire che ogni nuovo modello Opel soddisfi al meglio le aspettative delle conducenti.

"Il Women Perspective Panel riunisce donne con background variegati e competenze differenti, tutte coinvolte nello sviluppo dei nuovi modelli per arricchire la gamma Opel grazie a un punto di vista fondamentale e distintivo," ha spiegato Nina Thiele, Presidente delle Donne di Stellantis Germania.

Il caso più recente è quello del nuovo Opel Grandland, SUV di punta del marchio, che ha beneficiato del contributo diretto del WPP sin dalle prime fasi di progettazione. Tramite workshop mirati, test drive comparativi e approfondimenti ergonomici, il team femminile ha contribuito a individuare dettagli importanti, migliorando significativamente qualità, funzionalità e comfort.

In particolare, il feedback delle donne si è rivelato cruciale in ambito ergonomico, favorendo la creazione di interni spaziosi e materiali di alta qualità, oltre ad aver ottimizzato lo spazio di stoccaggio e l’accessibilità generale del veicolo. Importante anche il ruolo delle telecamere con funzioni di autopulizia, pensate per garantire la massima visibilità in ogni condizione, e delle soluzioni pratiche per rendere agevole il veicolo a persone di qualsiasi statura.

Le donne del Women Perspective Panel hanno inoltre testato personalmente i prototipi del nuovo Grandland, assicurando che l’esperienza di guida fosse fluida, confortevole e sicura per chiunque.

"Siamo orgogliose del risultato: il nostro contributo ha permesso di introdurre caratteristiche che migliorano concretamente l’esperienza a bordo del Grandland, non solo per le donne ma per tutti i guidatori," ha commentato Nina Thiele. Non è un caso che il SUV Opel abbia conquistato riconoscimenti importanti come il prestigioso premio "Volante d'Oro 2024".

Opel dimostra così che una reale inclusione e attenzione alle esigenze specifiche di genere non è solo un valore etico, ma una leva fondamentale per il successo commerciale e il gradimento dei clienti.