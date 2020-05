DS 7 CROSSBACK: disponibile la motorizzazione Puretech 130 EAT8

Il SUV DS 7 CROSSBACK continua a mostrare la sua avanguardia progettuale, supportato da un’ offerta di motorizzazioni versatile.

Dal suo esordio, la gamma motori è stata modellata sulla scia di una evoluzione che culmina con la versione ibrida plug-in E-TENSE 4x4.

Tra le varianti endotermiche, oltre ai Diesel di classe BlueHDi 130 e 180, il potente 1.6 benzina PureTech 4 cilindri 180 viene oggi affiancato dal PureTech 130.

Si tratta dello stesso motore 1.2 tre cilindri turbo che per ben quattro volte consecutive ha vinto il premio internazionale "Motore dell'Anno" nella categoria 1.0 - 1.4. Alla base di questo importante riconoscimento, un mix di efficienza e prestazioni, oltre all’interessante economia d'esercizio.

La sua fluidità esemplare non è alterata dall'intervento del turbocompressore, mentre i 230 Nm di coppia, disponibili già a 1.750 giri, si uniscono alla potenza di 130 CV (96 kW) a 5.500 giri. Valori che evidenziano le eclettiche caratteristiche del SUV DS 7 CROSSBACK e risultano in una maneggevolezza che non deluderà chi ama la guida più dinamica.

Anche questa variante del SUV DS Automobiles è affiancata dal cambio automatico EAT8, di serie su tutta la gamma DS 7 CROSSBACK, e campione di fluidità con i suoi 8 rapporti dalla sorprendente reattività, sottolineata dai 9,9 secondi che servono per passare da 0 a 100 km/h, mentre la velocità massima si attesta a ben 197 km/h.

A questa sorprendente enfasi prestazionale in rapporto alla cilindrata del motore, corrispondono livelli di consumo carburante pari a soli 6,3 litri per 100 km nel rigoroso ciclo combinato WLTP. La certificazione delle Norme Euro 6.3 ne attesta infine la contemporaneità progettuale.

DS 7 CROSSBACK 130 esordisce con un listino di 36.800 euro per l’allestimento BUSINESS, mentre la dotazione GRAND CHIC si propone per 39.300 euro, mostrando tutto il potenziale espresso da contenuti che mantengono il SUV DS Automobiles in cima alla lista dei modelli premium di maggiore attualità.