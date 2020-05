DS AERO SPORT LOUNGE, la visione a medio-lungo termine per DS Automobiles

La DS AERO SPORT LOUNGE risponde a una problematica molto attuale: come far convivere una nuova efficienza energetica senza rinunciare alla forza e al carattere del design. La linea di questo concept e i materiali utilizzati tracciano la strada per i futuri modelli di DS Automobiles.

Con il suo design e le sue proporzioni DS AERO SPORT LOUNGE rivela una nuova linea per un’auto, concepita per enfatizzare l’efficienza aerodinamica, con una motorizzazione 100% elettrica E-TENSE più potente degli ultimi motori termici e con la stessa autonomia. La sua lunghezza, 5 metri, e la linea del tetto riducono la resistenza all’aria indirizzando in modo efficiente i flussi d’aria dalla calandra alle appendici laterali, passando per le grandi ruote da 23’’.

La rivoluzione passa anche da come è stato concepito l’abitacolo. Gli schermi sono dematerializzati. Due ampi visori di fronte agli occupanti creano una forma sospesa. La parte inferiore, rivestita in raso di cotone, proietta le informazioni dal visore superiore. Gli elementi necessari alla guida vengono proiettati sul parabrezza con una rappresentazione in realtà aumentata. La superficie si anima con gli elementi necessari alla navigazione o per scoprire nuove forme di infotainment e di condivisione.

L’appoggia gomito centrale tra i sedili funge da guida. Legge, interpreta e risponde a ogni movimento della mano che fornisce i comandi con un gesto e riceve una risposta sensoriale. I sensori rilevano ogni movimento, mentre dei piccoli altoparlanti a ultrasuoni danno impulso a un’onda che trasmette alla mano la sensazione di spostamento di una massa solida.

Il raso di cotone riveste la schiuma poliuretanica ad alta densità degli ampi sedili, per portare il comfort ai massimi livelli. La superficie è estremamente piacevole al tatto grazie a un intreccio fine che garantisce robustezza e una morbidezza unica.

Sulle portiere il tessuto tecnico in microfibra intrecciata a tre materiali integra una serie di fili trasparenti, che danno grande luminosità all’abitacolo. L’intreccio unico, realizzato da un artigiano eccezionale, unisce arte e tecnologia.

Come i precedenti concept car di DS Automobiles, DS AERO SPORT LOUNGE è stato concepito per viaggiare su strada. Dopo DS DIVINE, DS E-TENSE e DS X E-TENSE, il concept car svelato quest’anno farà i suoi primi chilometri su strada a partire dalla prossima estate.