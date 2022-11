DS Automobile lancia la seconda edizione di DS x Métiers d'Art

Inserita in DS DESIGN STUDIO PARIS, la divisione CMF (Colori, Materiali e Finiture) incarna la perfetta combinazione di design, lusso e competenza.

Composto da un team con diversi background creativi, i designers sono continuamente alla ricerca delle giuste linee, trame e sfumature. Questa ricerca è supportata dalla notevole competenza dei laboratori di tappezzeria e verniciatura, dall'eccellenza dei partner ma anche dagli artigiani creativi, con cui DS Automobiles ha sempre lavorato.

DS Automobile lancia il concorso per i migliori artigiani di Francia

Spinto da questa ricerca di creatività e distinzione, il team DS Automobiles ha lanciato un concorso per i migliori artigiani creativi in Francia, in collaborazione con lo Studio Métiers Rares. Fin dal primo concorso,si è voluto fare appello alla forza innovativa degli artisti professionisti con una sfida tecnica ed estetica che ha permesso di approfondire il legame creativo e innovativo tra DS Automobiles e l’arte.

Lanciata nel 2021, la prima DS x MÉTIERS D'ART ha portato alla progettazione di un esclusivo rivestimento interno DS 9 da parte della vincitrice Anne Lopez. Laureata in Belle Arti a Parigi e all'École d'Art Mural Versailles, trae ispirazione soprattutto dal movimento e dall'effetto del vento sulla natura.

Da novembre 2022, il concorso di design DS x MÉTIERS D'ART – DS LUMEN si articolerà in quattro fasi.

Per cominciare, i candidati devono registrare un account personale. Un comitato interno nominerà dieci partecipanti e un budget assegnato. Scelti da una giuria composta dal team DS Automobiles e da figure di spicco nel campo dell'arte e del design, tre finalisti saranno poi invitati a ricreare una piccola porzione di griglia di NUOVA DS 3 E-TENSE, all’interno di un budget definito. La giuria decreterà il vincitore del concorso, a cui DS Automobiles affiderà la realizzazione di un frontale per la griglia di NUOVA DS 3 E-TENSE, oltre a una sovvenzione di 5.000 euro.

Thierry Metroz, Direttore del design

Ci impegniamo a trovare e promuovere talenti tra gli artisti francesi. Motivati dal successo della prima DS x MÉTIERS D'ART che ha dato origine alla creazione di un interno esclusivo per DS 9, siamo ansiosi di iniziare questo secondo appuntamento con i temi della luce e della trasparenza che sono importanti per noi. Il mezzo di esposizione sarà la griglia di Nuova DS 3 E-TENSE. 100% elettrico; questo modello può essere liberato dalle tradizionali limitazioni dei veioli termici per offrire una nuova superficie su cui gli artisti possano esprimere liberamente tutta la loro creatività, savoir-faire e competenza.