DS Automobiles consolida un legame vincente con la Federazione Italiana Golf

DS Automobiles è stata Title Sponsor dell'80° edizione dell'Open d'Italia di DS Automobiles,

che si è svolto dal 4 al 7 maggio 2023 presso il Marco Simone Golf & Country Club. Questa partnership con la Federazione Italiana Golf si basa su un valore condiviso di sostenibilità, poiché DS Automobiles si impegna a presentare la sua visione pionieristica della mobilità del futuro attraverso i suoi modelli elettrici e il design. L'azienda ha anche mostrato la sua attitudine green con una flotta di 37 auto, tra cui la DS 7 e l'elegante DS 9.

L'obiettivo di DS Automobiles è quello di lanciare solo modelli completamente elettrici nel 2024 e il marchio ha posto l'elettrificazione al centro della sua strategia sin dal suo lancio nel 2014. La gamma E-TENSE dell'azienda è dedicata alle basse emissioni, mentre la sua Esprit de Voyage La collezione offre attrezzature e dettagli unici per offrire un'esperienza unica ai clienti.

DS Automobiles ha inoltre collaborato con Free2move eSolutions, una joint venture tra Stellantis e NHOA, per fornire dispositivi di ricarica eProWallbox che offrono un'elevata flessibilità in termini di funzionalità e costi, adattandosi alle esigenze energetiche e alla velocità di ricarica per contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2.

Brand ambassador di questo evento è stato Mariano Di Vaio, modello, imprenditore e fashion blogger, noto per la sua attitudine green e la passione per il golf. Ha giocato nel torneo Pro AM, dedicato sia ai professionisti che ai dilettanti. La sponsorizzazione dell'Open d'Italia da parte di DS Automobiles è stata un'ottima occasione per mostrare il suo spirito verde e il suo approccio innovativo alla mobilità del futuro.