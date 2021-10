DS Automobiles , il rivoluzionario sistema di fari Led Vision

DS Automobiles, ha sempre riservato grande attenzione alla visibilità notturna.

Lo dimostra lo sviluppo dei fari direzionali su DS 21, iniziato negli anni '60. Con l'obiettivo di offrire maggiore illuminazione nelle manovre di svolta, l'orientamento dei fari seguiva la posizione del volante.

Oggi, i fari sono diventati simbolo delle ultime tecnologie disponibili e i vantaggi sono molteplici, comprendendo il lato estetico che include il ruolo di firma luminosa, oltre a un significativo risparmio energetico.

A distanza di 60 anni dall'originale invenzione DS Automobiles, la sua evoluzione si chiama DS ACTIVE LED VISION e la parola ‘active’ indica chiaramente il ruolo attivo del sistema, che già all’accensione della vettura compone una rotazione dei fari, a dimostrazione di come la vettura stia prendendo vita.

Oggi il fascio di luci diventa adattivo, adeguandosi a condizioni della strada e velocità della vettura. Con 5 differenti modalità ad attivazione automatica, vengono affrontati differenti scenari. Dalla manovra di parcheggio con PARKING, si passa all'uso cittadino con TOWN BEAM. Fuori dalla città entra in gioco COUNTRY BEAM, mentre in autostrada MOTORWAY BEAM esalta l'efficacia del sistema. In presenza di condizioni atmosferiche sfavorevoli, tocca invece ad ADVERSE WEATHER potenziare i moduli, riducendo l'intensità dei proiettori principali.

A queste specifiche posizioni, si aggiungono i fari direzionali (Dynamic Bending Light) e gli abbaglianti (High Beam) per un deciso passo in avanzi in termini di sicurezza.

Il sistema DS ACTIVE LED VISION, disponibile su DS 9 E-TENSE e DS 7 CROSSBACK E-TENSE parla lo stesso linguaggio di tecnologia, innovazione e stile con cui DS 21 anticipava i tempi, nel nome di quell'avanguardia che rientra nel più autentico savoir faire DS Automobiles.

Questo sistema di illuminazione è offerto anche sui modelli DS 4 e DS 3 CROSSBACK, con l’aggiunta del modulo a matrice di led che permette di non abbagliare gli altri utenti della strada mantenendo sempre il massimo del fascio luminoso.