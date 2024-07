DS Automobiles: protagonista al Chantilly Arts & Élegance Richard Mille

Partner di Chantilly Arts & Elegance fin dalla sua prima edizione nel 2014, DS Automobiles si prepara a celebrare il decimo anniversario dell'evento

con la presentazione di un nuovo e rivoluzionario studio di design. Questo atteso progetto rappresenterà il momento clou del concorso, confermando l'impegno della casa automobilistica francese nel combinare eleganza e innovazione.

Il Concours d'Élégance, nato in Francia negli anni '20, offre a stilisti e costruttori di carrozzerie un'opportunità unica per mettere in mostra le proprie capacità creative. A Chantilly, l'evento mantiene viva questa tradizione, proponendo un fine settimana all'insegna dell'arte di vivere alla francese, tra il passato e il futuro dell'automobile, e le ultime novità delle principali case di moda.

Dal 2014, DS Automobiles ha esposto ogni anno uno dei suoi modelli nel giardino alla francese di André Le Nôtre, progettato nella seconda metà del XVII secolo per il Gran Condé. Questo storico giardino ha visto l'assegnazione di numerosi trofei ai modelli DS, tra cui il prestigioso "Best Of Show" conferito a DS E-TENSE.

Tra i titoli conquistati da DS Automobiles al Concours d'Élégance si annoverano:

2022: DS E-TENSE PERFORMANCE con Nicha (Innovation Award)

2019: DS X E-TENSE con Eymeric François

2017: DS 7 CROSSBACK PRESIDENTIEL con Eymeric François

2016: DS E-TENSE con Eymeric François (Concours d'Élégance Best Of Show)

2015: DS NUMERO 9 con Eymeric François

2014: DS DIVINE con On Aura Tout Vu

Anche i modelli storici della tradizione DS Automobiles hanno ottenuto importanti riconoscimenti, come SM MYLORD (due vittorie) e DS 19 LA CROISETTE (una vittoria).

L'evento di quest'anno promette di essere straordinario, con DS Automobiles pronta a stupire il pubblico e la giuria con un design all'avanguardia. La partecipazione al Chantilly Arts & Élegance non è solo una celebrazione dell'innovazione e dell'eleganza, ma anche un tributo alla ricca storia e alla continua evoluzione del marchio DS.

Questo anniversario segna un importante traguardo per DS Automobiles, che continua a distinguersi come simbolo di eleganza e innovazione nel panorama automobilistico internazionale. Il nuovo studio di design sarà svelato nel corso del concorso, promettendo di catturare l'attenzione e l'ammirazione di tutti gli appassionati presenti.