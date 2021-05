DS Automobiles sarà il main sponsor di EVER Monaco

Creato nel 2005 per promuovere la mobilità sostenibile e le energie rinnovabili, EVER Monaco è una vetrina internazionale per i veicoli ecologici e le fonti energetiche alternative.

Monaco, stato pioniere nella mobilità elettrica, accoglie gli operatori che più si dedicano allo sviluppo di nuove forme di energia e nel miglioramento dell’efficienza energetica. Con il sostegno del Governo del Principato e i tradizionali partner, la Prince Albert II Foundation e la Société Monégasque de l’Electricité et du Gas (Società Elettrica e del Gas di Monaco), la sedicesima edizione di questo evento si svolge dal 5 al 7 maggio 2021 all’Espace Fontvieille con una esposizione aperta al pubblico, dibattiti e la possibilità di provare su strada la nuova DS 9 E-TENSE.

Totalmente impegnata a favore della transizione energetica, DS Automobiles è già un leader dell’elettrificazione. Con quasi un terzo delle vendite rappresentato da modelli 100% elettrici o ibridi plug-in, la Casa è stata al vertice dei marchi multienergie per emissioni medie di CO2 nel 2020 (83,1 g/km). Questi risultati sono il frutto della strategia di elettrificazione definita fin dalla nascita di DS Automobiles nel 2014.

EVER Monaco fa parte di una settimana molto speciale per il Principato. Subito dopo l’evento si svolgerà infatti il Monaco E-Prix, settima prova del Campionato Mondiale FIA 2021 di Formula E, di cui DS Automobiles detiene sia il titolo piloti che quello costruttori. Nell’ultima corsa di Formula E disputatasi a Monaco vinse Jean-Éric Vergne sulla DS TECHEETAH.

In vendita a partire da quest’anno, la gamma DS 9 E-TENSE viene offerta con motorizzazioni Plug-in Hybrid, fino a 360 CV di potenza e trazione integrale.

“Questa nuova edizione di EVER Monaco costituisce una vetrina fondamentale per presentare DS 9 E-TENSE, la nostra nuova elegante berlina. La partecipazione a questo evento dedicato alla mobilità sostenibile sottolinea ulteriormente la nostra strategia di elettrificazione concepita nel 2014, al momento della nascita del marchio. Oggi siamo al vertice per emissioni di CO 2 tra i marchi multienergie in Europa. Nel corso di questa settimana a Monaco cercheremo di conquistare anche la seconda vittoria consecutiva nel Principato, con l’obiettivo di difendere i nostri titoli in Formula E”.

Béatrice Foucher, CEO, DS Automobiles

DS Automobiles a EVER Monaco

- Uno stand nell’Espace Fontvieille con la DS 9 E-TENSE 225 e la DS E-TENSE FE21

- Una gamma di modelli elettrici da provare su strada, tra cui DS 9 E-TENSE 225, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 300 e DS 3 CROSSBACK E-TENSE

- Ulteriori informazioni su www.ever-monaco.com