DS celebra il 70° anniversario della leggendaria DS a Retromobile 2025

Parigi si prepara a celebrare un'icona dell'automobilismo: DS Automobiles, partner di Retromobile 2025, dedica un'esposizione d'eccezione al 70° anniversario della DS,

il modello che ha segnato un'epoca e ridefinito il concetto di eleganza e innovazione.

Dopo il successo dell'edizione 2024, che ha accolto oltre 130.000 visitatori, l'evento torna con un tributo senza precedenti alla DS, ripercorrendone la storia attraverso una selezione di modelli storici e una spettacolare installazione artistica.

Un omaggio a una leggenda senza tempo

Presentata il 6 ottobre 1955, la DS si è imposta come simbolo dell'automobile del futuro, con le sue linee avveniristiche e le sospensioni idropneumatiche che le hanno conferito un comfort senza pari. Adottata da capi di stato e protagonista sul grande schermo, la DS è un emblema della creatività francese, tanto da essere esposta nella collezione permanente del MoMA di New York.

A sottolineare il legame indissolubile tra passato e futuro, Olivier François, CEO di DS Automobiles, afferma: "Non esiste un contesto più simbolico di Retromobile per celebrare il 70° anniversario della DS. La sua eredità continua a ispirare il nostro marchio, che si nutre della cultura e della visione francese della mobilità."

Una mostra immersiva per celebrare l'arte del viaggio

Il Padiglione 1 di Retromobile ospiterà una retrospettiva intitolata "La DS, un'opera d'arte da 70 anni", realizzata in collaborazione con L'Aventure DS. I visitatori potranno ammirare una collezione esclusiva di dodici modelli iconici, tra cui:

DS 21 Pallas del 1969, in livrea Crystal Pearl bicolore con interni in pelle pregiata;

DS N°8 2025, presentata per la prima volta in Francia, con finitura Grigio Cristallo e dettagli raffinati;

DS Balloons del 1959, il visionario progetto di Claude Puech, ricreato dal GARAC e simbolo della sospensione idropneumatica;

DS 21 Prestige del 1972, appartenuta a Michel Debré, Primo Ministro sotto de Gaulle.

L'esposizione sarà arricchita da due installazioni uniche: una DS 21 carenata del 1968, esposta su un cavalletto artistico, e una scultura in alluminio firmata Frédéric Girard, che reinterpreta le forme sinuose della DS.

Un'atmosfera esclusiva tra luci e design

A rendere ancora più suggestiva l'area espositiva contribuiranno i sontuosi lampadari di Régis Mathieu, designer e restauratore di fama internazionale, che doneranno un'aura magica all'omaggio dedicato alla DS.

Nel Padiglione 3, la celebrazione proseguirà con due modelli esclusivi: una DS 21 da competizione del 1972 con motore Maserati e una DS Break Delta Blue del 1975, pezzo da collezione dalla storia affascinante.

Un ponte tra passato e futuro

Settant'anni dopo il suo debutto, la DS continua a ispirare. Con questa esposizione, DS Automobiles riafferma il proprio legame con la tradizione e il design d'avanguardia, omaggiando un'icona che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'auto.

Per chi vorrà portare a casa un ricordo di questo anniversario speciale, la boutique DS proporrà modelli in scala esclusivi, tra cui la DS Balloons del 1959 in scala 1:12 e una DS 19 Speedform del 1955 in edizione limitata.

L'evento culminerà il 4 febbraio con un'anteprima serale che promette di essere un'esperienza imperdibile per tutti gli appassionati della leggenda DS.