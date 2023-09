Ds illumina la griglia della 3 E-Tense

La divisione CMF (Colori, Materiali e Finiture) di Ds Automobiles, che incarna il perfetto connubio tra creazione, lusso e know-how. ha lanciato un concorso di design rivolto ai migliori artigiani creativi francesi.

Il concorso, intitolato DS-LUMEN, è stato dedicato alla luce. Ai partecipanti era richiesto di esprimere la propria creatività e know-how nella realizzazione di un elemento identitario fondamentale nell'universo automobilistico: la griglia. E la musa ispiratrice era la DS 3 E-TENSE. La parte anteriore di questa versione 100% elettrica consente infatti di creare una nuova superficie espressiva, e gli artigiani partecipanti hanno potuto esprimersi liberamente lavorando sulla griglia e reinterpretando in questo modo completamente la parte anteriore del veicolo. Una commissione interna ha designati nove dei progetti arrivati, che hanno dovuto realizzare dei campioni mantenendosi entro un budget stabilito. Tre finalisti selezionati da una giuria composta dai team di DS Automobiles e da personalità autorevoli nelle aree di espressione del Marchio (moda, cultura e gastronomia) sono successivamente stati invitati a creare una griglia per la DS 3 E-TENSE, sempre entro un budget definito, da presentare nell'ambito della fiera Révélations, Biennale Internationale Métiers d’Art et Création che si è svolta in giugno 2023.

La giuria ha decretato Lyse Drouaine vincitrice del secondo concorso DS x MÉTIERS D’ART, a cui DS Automobiles ha assegnato un budget per la realizzazione di una griglia per una DS 3 E-TENSE esclusiva (battezzata DS 3 E-TENSE LUMEN). "Per la seconda edizione del nostro concorso, abbiamo voluto affrontare il tema della luce. Nell'universo automobilistico, la luce costituisce un elemento fondamentale. All'esterno, rivela le superfici scolpite delle carrozzerie, sottolinea le curve e i bordi, intensifica l'identità visiva della vettura attraverso luci e fanali. All'interno, rinforza l'atmosfera dell'abitacolo, anima gli arredi, dialoga con i passeggeri secondo le loro esigenze. L'opera di Lyse Drouaine è un mix raffinato di classicismo e modernità. Ha utilizzato il telaio, uno strumento di lavoro molto antico, introducendo al contempo un grande tocco di modernità grazie ai materiali utilizzati, materiali tecnici come la fibra ottica e naturali come i tessuti.

Questa opera s'inserisce perfettamente nei nostri progetti di SustaiNobility che abbinano durabilità ed eleganza" ha detto Thierry Metroz, Direttore del Design di DS Automobiles. La soluzione proposta è messa in evidenza tramite retroilluminazione. La DS 3 E-TENSE LUMEN, in edizione esclusiva, verrà prossimamente esposta in alcuni DS STORE. Il concorso ha visto la partecipazione eccezionale di un nono membro della giuria, infatti il pubblico della fiera Révélations, dove erano presenti tutte le opere in gara, è stato invitato a partecipare alla designazione dei vincitori. E i voti registrati sono stati varie centinaia. Il secondo premio e il premio "Coup de Cœur du Public" (premio del pubblico) sono stati assegnati a Noue Atelier, rappresentato da Charlotte Winné e Ludovic Buron, per la trama ritmata in ottone lucido. Vincitrice del terzo premio è stata Justine Durand.