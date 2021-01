Ds7 Crossback E-Tense 4x4 sicurezza ai massimi livelli

Le basse temperature della stagione invernale, si associano alle insidie di strade in cui può diventare difficile mantenere l'aderenza ottimale. Un problema, cui corrisponde su buona parte della rete stradale ed autostradale italiana l'obbligo di pneumatici invernali con omologazione M+S, oppure la presenza di catene a bordo.

Queste ultime, in realtà possono essere installate su pneumatici il cui diametro non supera i 17", dimensione ben diversa dai 19" che compongono l'equipaggiamento di serie per i differenti allestimenti del SUV DS 7 CROSSBACK E-TENSE.

La presenza di pneumatici invernali offre quindi un sostanziale aiuto in termini di grip nella stagione in cui le temperature possono facilmente scendere sotto lo zero termico. Nel contempo, il SUV DS 7 CROSSBACK E-TENSE propone ulteriori componenti dedicati alla stagione invernale, rigorosamente di serie.

Ad iniziare dalla natura ibrida plug-in di questo brillante SUV che al motore 1.6 turbo benzina da 200 CV di potenza, aggiunge due motori elettrici da 80 kW, per una potenza combinata di ben 300 CV. Il motore endotermico gestisce la motricità dell'assale anteriore, mentre uno dei due motori elettrici si occupa di quello posteriore.

Il risultato è decisamente rassicurante in termini di guida su fondi a bassa aderenza, poiché grazie alla modalità 4x4 selezionabile dal guidatore, la trazione del SUV DS 7 CROSSBACK E-TENSE diventa integrale. Efficace fino a 135 km/h, questa modalità consente anche l'attraversamento di guadi, naturalmente a velocità moderata.

Ma nella stagione del grande freddo, questa esclusiva dotazione è accompagnata da un'altra caratteristica che punta a favorire il benessere non appena si sale a bordo del SUV DS 7 CROSSBACK E-TENSE.

Nuovamente grazie alla natura ibrida plug-in della componentistica, il pre-condizionamento della vettura riesce a fornire una temperatura confortevole di circa 21°C ancora prima di salire a bordo.

Non è necessario che il veicolo sia collegato o meno, poiché è sufficiente che la batteria sia carica per impostare in anticipo la temperatura nell'abitacolo, direttamente da smartphone grazie all'app MyDS. Il riscaldamento alla temperatura 'comfort' inizia circa 45 minuti prima dell'orario programmato e viene mantenuto per i 10 minuti successivi.

Con un listino che esordisce dai 52.700 euro dell'allestimento Business, il SUV DS 7 CROSSBACK E-TENSE mantiene fede a quella promessa di raffinatezza, benessere e sicurezza premium che il brand DS promette, anche nella stagione climaticamente più difficile.