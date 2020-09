È la napoletana MegaRide la start-up più performante d’Italia

Si chiama MegaRide la Start-up più performante d’Italia. L’azienda, focalizzata sulle soluzioni che ottimizzano le prestazioni di auto e moto, si è aggiudicata a Verona l’Italian Master Star-up Award, il più importante riconoscimento italiano per le aziende innovative. Il concorso organizzato dall’Università degli Studi di Verona e definito da qualcuno la “Champions League delle start-up”, è promosso da PNICube ed è dedicato alle start-up e agli spin-off più interessanti per business e penetrazione del mercato. MegaRide si è imposta su centinaia di concorrenti provenienti dai percorsi StartCup di tutte le regioni italiane, selezionate attraverso passaggi successivi da esperti di start-up provenienti dal mondo della finanza, dell’industria e dell’università. Dalle selezioni sono scaturite dieci finaliste che si sono “sfidate” con presentazioni, business plan e risultati economici alla mano. A orientare il giudizio finale della giuria, sono stati il modello di business di MegaRide e i risultati conseguiti in soli 4 anni, nei quali l’azienda nata in seno alla Facoltà federiciana di Ingegneria ha imposto nel mercato automotive internazionale le sue soluzioni tecnologiche sia per i veicoli stradali sia per il Motorsport. Tra le Case auto e moto che adottano i software di MeraRide in pista e su strada, soprattutto per il testing indoor e otudoor, ci sono Ferrari, Maserati, Ducati, solo per citare quelle della Motorvalley, oltre a numerosi team motorsport in diverse categoria, dalla Moto GP alla Formula E. “In MegaRide abbiamo esultato particolarmente per questo nuovo riconoscimento – ha commentato Flavio Farroni, ad e co-fondatore della start-up -, perché l’Italian Master Startup Award è un premio speciale sia per la qualità dei selezionatori sia per quella delle aziende in gara. Ad essere premiato non è stato solo il progetto e la sua realizzazione, ma un team e un ambiente nel suo complesso: quello della ricerca della Scuola di Ingegneria della Federico II, dalla quale proveniamo, e dei mentori che ci hanno supportato in questi anni”. In qualità di finalista, MegaRide sarà ospitata al Festival del Futuro che si terrà in Fiera a Verona nei giorni dal 19 al 21 novembre 2020.