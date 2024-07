e-ROUTES: Il Co-Pilota elettrico di Stellantis per viaggi senza stress

Stellantis ha lanciato e-ROUTES, una nuova applicazione per smartphone progettata per veicoli completamente elettrici.

Inizialmente lanciata da Citroën nell’ottobre 2023, l'app è ora estesa ai veicoli elettrici di Peugeot, DS Automobiles, Opel e Vauxhall, con un’espansione prevista per l'estate 2024 per Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Lancia. e-ROUTES mira a ridurre l'ansia da ricarica e a rendere i viaggi più fluidi e rilassanti.

Funzionalità Principali di e-ROUTES

Compatibilità e Integrazione: e-ROUTES è perfettamente compatibile con CarPlay® e Android Auto™, permettendo una proiezione comoda sullo schermo del veicolo. Si collega ai dati in tempo reale del veicolo, come il livello di carica della batteria e la capacità, per fornire informazioni precise sull’autonomia e il livello di carica all’arrivo.

Pianificazione Intelligente dei Viaggi: L'app suggerisce le stazioni di ricarica più efficienti lungo il percorso, basandosi su un algoritmo di routing avanzato che tiene conto della posizione e della disponibilità delle stazioni di ricarica. Questo riduce l'ansia da ricarica e assicura una pianificazione del viaggio intuitiva e personalizzata.

Esperienza di Navigazione Completa: e-ROUTES offre un'esperienza di navigazione completa, con informazioni sul traffico in tempo reale, avvisi di autovelox e istruzioni vocali. L’app assiste i clienti dalla pianificazione alla guida, adattandosi alle preferenze del conducente e alle condizioni del viaggio.

Riduzione dell'Ansia da Ricarica

L’ansia da ricarica è una delle principali preoccupazioni per i possessori di veicoli elettrici. e-ROUTES affronta questo problema suggerendo le stazioni di ricarica lungo il percorso, aggiornando le opzioni di itinerario in base alle condizioni di guida e alle preferenze del conducente. Ad esempio, se il cliente viaggia a una velocità superiore a quella prevista, l’app suggerirà di anticipare la ricarica per garantire l'arrivo a destinazione con il livello di carica desiderato.

Connessione Fluida e Aggiornamenti Dinamici

Grazie alla connessione fluida con il veicolo, e-ROUTES condivide dinamicamente i dati necessari per fornire informazioni precise come l’autonomia prevista e il livello di carica all’arrivo. La connessione è resa possibile dalla scatola telematica del veicolo, eliminando la necessità di un dongle aggiuntivo.

Funzionalità di Navigazione Avanzate

L'app utilizza mappe di alta qualità, costantemente aggiornate, e offre una serie di funzionalità di navigazione connessa, come i limiti di velocità, le chiusure di strade e i pericoli. Durante la pianificazione del viaggio, e-ROUTES fornisce anche informazioni sui servizi disponibili nelle vicinanze delle stazioni di ricarica, come ristoranti, bar e hotel, e stima il costo di ogni sessione di ricarica, informando il cliente in anticipo.

Accesso e Abbonamento

e-ROUTES è disponibile come parte del pacchetto CONNECT PLUS o come servizio indipendente per i clienti che hanno acquistato il veicolo prima del 3 luglio 2023. Il pacchetto CONNECT PLUS offre numerose funzionalità connesse, garantendo un’esperienza a bordo sia sicura che emozionante. Una volta terminato il periodo di prova incluso nel prezzo del veicolo, i clienti possono sottoscrivere un abbonamento per continuare a beneficiare di tutte le funzionalità.

Il servizio e-ROUTES può essere sottoscritto per 4€ al mese o 40€ all’anno. Dopo l’attivazione, i clienti possono accedere all’app tramite l’applicazione mobile del marchio del loro veicolo, utilizzando gli stessi identificativi dell’account del marchio.