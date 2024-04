Elli rivoluziona la ricarica aziendale con il nuovo servizio

In risposta alla crescente domanda di soluzioni di ricarica efficienti per veicoli elettrici, Elli, azienda parte del Gruppo Volkswagen, ha lanciato il suo nuovo servizio di Charging Site Management.

Questo programma all'avanguardia non solo include la pianificazione e la costruzione, ma anche la completa gestione dell'infrastruttura di ricarica per le aziende, unendo hardware di ricarica avanzato e software integrato.

Il nuovo servizio è stato progettato per facilitare la transizione verso una mobilità più sostenibile attraverso soluzioni di ricarica personalizzate. Il portfolio comprende opzioni AC e DC, tra cui l'innovativo Elli Flexpole e l'Elli Charger, nonché ulteriori apparecchiature fornite da partner selezionati. La soluzione si completa con software che supportano la gestione del sito e della flotta, rendendo ogni installazione "plug and play", con funzionalità facilmente gestibili tramite una dashboard intuitiva.

Michael Gotthelf, Vicepresidente di Elli Commercial, ha evidenziato l'importanza di queste soluzioni: "Siamo orgogliosi di offrire un prodotto che non solo risponde alle specifiche necessità delle aziende ma le guida anche verso una mobilità ecologicamente responsabile. Con la creazione della business unit Elli Commercial, abbiamo accelerato la nostra capacità di adattamento e risposta alle esigenze di mercato, supportando le aziende con competenza e tecnologie avanzate."

Inoltre, in una significativa espansione delle sue operazioni, Elli ha stretto una nuova partnership con Autobahn GmbH des Bundes, l'ente governativo che gestisce la rete autostradale tedesca, per l'elettrificazione della sua flotta aziendale. Elli fornirà le stazioni di ricarica rapida Flexpole, che grazie al loro sistema di batterie integrato possono essere installate facilmente e collegarsi a reti a bassa tensione, evitando così lavori complessi e costosi.

Da quando ha iniziato a gestire l'infrastruttura di ricarica nel 2020, Elli ha acquisito una notevole esperienza, curando le installazioni in oltre 23 stabilimenti del Gruppo Volkswagen e 1.500 concessionarie, per un totale di più di 8.200 punti di ricarica. Questo background ha permesso a Elli di sviluppare una comprensione approfondita dei requisiti specifici e delle sfide che le aziende affrontano nella transizione alla mobilità elettrica, posizionando l'azienda come un leader nel settore della gestione dei siti di ricarica.