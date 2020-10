Eurorepar Car Service apre la sede numero 400

Eurorepar Car Service è costituito da una parte dalla costante formazione sulle tecniche di riparazione dei sistemi presenti sulle principali auto di ogni Marca, dall’altra sull’utilizzo della gamma di ricambi Eurorepar composta da 12mila referenze adatte al 90% delle auto in circolazione in Europa.

I punti di forza della gamma di ricambi Eurorepar sono il vantaggio economico, mediamente del 30% rispetto ai corrispondenti ricambi originali, con una qualità equivalente, e la garanzia di due anni su ricambi e manodopera.

I Centri di Riparazione Eurorepar Car Service offrono un servizio completo che copre tutte le aree di manutenzione e riparazione dell'auto: cambio olio, revisione, pneumatici, freni, aria condizionata, batteria, visibilità, scarico, distribuzione, sospensioni, scarico…

La rete Eurorepar Car Service conta 5700 officine in Europa, Sud America e Africa, oltre alla Cina dove è presente con 950 sedi.

Alle 3700 officine europee, l’Italia contribuisce con 400 Riparatori diffusi sull’intero territorio nazionale.

Per festeggiare la 400esima officina aperta in Italia, Eurorepar Car Service si regala nel mese di ottobre un’inedita campagna pubblicitaria, per la prima volta nella sua storia nel nostro Paese.

La campagna si articola su una pianificazione radio sulle principali emittenti nazionali con due spot di 15 e 30 secondi.

Simpatici e memorizzabili, si aprono con un dialogo tra un meccanico e un cliente che ha reazioni da “neurodeliri” di fronte ai prezzi richiesti per la manutenzione della sua auto.

La soluzione: i ricambi Eurorepar! Convenienti economicamente e affidabili per la loro qualità.

La campagna di ottobre si completa con un’attività web che vedrà il logo di Eurorepar Car Service sui principali portali automotive oltre ai consueti mezzi digital e social.

Un impegno economico rilevante per la rete Eurorepar Car Service a testimonianza dell’importanza che il Groupe PSA attribuisce alla sua vocazione di essere un fornitore di servizi a 360 gradi nel settore della mobilità automobilistica.

Eurorepar Car Service è la rete europea di officine specializzate nella riparazione e manutenzione di automobili di tutte le Marche. In Italia conta 400 officine aderenti, supportate da Distrigo, il sistema di approvvigionamento ricambi di PSA Groupe in grado di coprire con rapidità ed efficacia tutto il territorio nazionale.

La gamma di ricambi Eurorepar, garantiti due anni per parti e manodopera, copre la quasi totalità dei veicoli del parco automobilistico europeo.