FCA Bank: Lionel Lafon nominato nuovo Head of Credit

Lionel Lafon ha assunto, a partire dal 1° novembre, il ruolo di Head of Credit, succedendo ad Alexey Proshin. Riporterà direttamente a Giacomo Carelli, CEO del Gruppo FCA Bank.

Lafon ha iniziato la sua carriera nel 1998 come Risk Analyst. Nel 2022 è diventato Risk Manager per Crédit Agricole Consumer Finance. Per 4 anni continua il suo percorso in Crédit Agricole Consumer Finance, ricoprendo il ruolo di Country Manager per la Divisione Internazionale, gestendo l'indirizzo strategico e lo sviluppo di entità internazionali (Polonia, Ungheria, Arabia Saudita e Portogallo).

Successivamente è diventato Chief Credit Officer per Credibom in Portogallo, posizione che ha ricoperto per 3 anni, per poi assumere il ruolo di Head of Group Risk Management per CACF. Nel 2018 è diventato Chief Credit, Operations and Data Officer per Sofinco in Spagna.

"Sono lieto di entrare a far parte del team di FCA Bank e di contribuire allo sviluppo delle sue attività presenti e future " ha affermato Lafon.