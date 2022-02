FCA Bank e Nobis: alleati per fornire una gamma completa di servizi finanzia

Realizzare i propri desideri di avventura on the road da oggi è facile e senza pensieri.

FCA Bank, banca con una pluriennale esperienza al servizio del settore della mobilità, e Nobis Assicurazioni, compagnia del Gruppo Nobis con uno specifico e consolidato know-how nell’automotive, lanciano una combinazione di proposte finanziarie e assicurative per rendere più accessibile il mondo dei veicoli leisure, come camper, caravan e motorhome.

Che sia un agile modello 4x4 per andare in montagna oppure uno spazioso per tutta la famiglia, il mezzo dei propri sogni, con tutti gli optional desiderati, è a portata di mano grazie ad un finanziamento fino al 100% del prezzo del veicolo, con tasso fisso e una rata estendibile fino a 150 mesi. E se non si è totalmente convinti che l’acquisto sia la miglior soluzione, FCA Bank mette a disposizione anche la struttura leasing fino a 72 mesi.

Qualsiasi sia la soluzione scelta, la rata è integrabile con «Guida Sereno Leisure» di Nobis Assicurazioni, l’esclusiva polizza per godersi tutto il piacere del viaggio senza preoccuparsi degli imprevisti. Un prodotto pensato per i proprietari di camper e motorhome che garantisce una protezione a 360° del veicolo, assicurandolo contro i principali danni quali furto, incendio, atti vandalici ed eventi atmosferici. La polizza prevede anche specifiche garanzie per la persona e il mondo leisure, oltre a essere impreziosita da utili prestazioni di assistenza stradale e medica, erogate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dalla Centrale Operativa e dal Servizio Medico, anche in videochiamata geolocalizzata attraverso l’app Con Nobis.

La somma che fa la differenza, trasformando il viaggio in un’esperienza da vivere in totale tranquillità. Con questa partnership, FCA Bank prosegue il suo percorso evolutivo al fianco dei più prestigiosi provider di servizi legati alla mobilità, con l’obiettivo di garantire la risposta più adeguata ad ogni diversa esigenza dei propri clienti. Nobis Assicurazioni, con questo sodalizio, conferma il forte orientamento verso l’innovazione di prodotto e la ricerca di nuove soluzioni in grado di soddisfare le molteplici esigenze in tema di mobilità.