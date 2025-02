Festival Car 2025 diventa internazionale: il Concorso d’Eleganza entra nei Premiere Event FIVA

Il Festival Car 2025 segna un traguardo storico: alla sua quarta edizione, il Concorso d’Eleganza di Revigliasco Torinese

ottiene il prestigioso riconoscimento della FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), entrando ufficialmente nel calendario internazionale dei FIVA Premiere Event. Un passaggio che consacra l’evento tra i più rilevanti appuntamenti mondiali dedicati alle auto storiche.

L’annuncio è stato dato a Retromobile 2025, il celebre salone parigino dedicato alle vetture d’epoca, dove il fondatore del Festival Car, Federico Ferrero, ha ricevuto la certificazione direttamente da Ramin Salehkhou, Vicepresidente Comunicazione di FIVA. Un riconoscimento che testimonia il rispetto dei principi della federazione, sanciti dalla Carta di Torino del 2012, focalizzati sulla protezione, prevenzione e promozione delle vetture storiche.

Un evento che cresce: apertura internazionale e programma esclusivo

Dal 2022, il Festival Car ha saputo imporsi come un appuntamento di riferimento per gli appassionati e i collezionisti di auto d’epoca. L’edizione 2025, in programma il 28 settembre a Revigliasco Torinese, porterà importanti novità, tra cui un esclusivo percorso di tre giorni dedicato ai partecipanti internazionali.

Il programma prevede:

Venerdì 26 settembre: visita al Castello Reale di Moncalieri.

Sabato 27 settembre: tour all’Heritage HUB di Stellantis, visita a Vicoforte, pranzo nella suggestiva sala affrescata della “Cena di Emmaus” e visita al Santuario di Regina Montis Regalis, capolavoro barocco piemontese.

Domenica 28 settembre: il grande giorno del Concorso d’Eleganza, con la spettacolare sfilata del Tour d’Elegance tra le colline torinesi e l’esposizione delle vetture nel cuore di Revigliasco.

Un’occasione unica per vivere la passione per le auto storiche tra paesaggi mozzafiato e un’atmosfera ricca di fascino e tradizione.

Il sostegno delle istituzioni: Moncalieri celebra il Festival Car

L’importanza dell’evento è confermata anche dalle parole del Sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, che ha espresso il proprio orgoglio per il prestigioso riconoscimento ottenuto:

“Festival Car è un’eccellenza del nostro territorio e un tributo alla nostra tradizione nel car design. Moncalieri continuerà a sostenere questa iniziativa, che valorizza la nostra identità e la nostra storia.”

Anche Marino Briccarello, Presidente della Pro Loco di Revigliasco, ha sottolineato il valore della manifestazione:

“Il binomio tra motori e il nostro borgo si conferma vincente. Continueremo a lavorare per portare sempre più in alto il Festival Car.”

La grande sfilata e il premio “Best of Show”

Come ogni anno, il Festival Car vedrà la partecipazione di una giuria di designer, ingegneri e esperti di livello internazionale, che assegneranno i premi alle migliori vetture in gara. Tra le categorie confermate ci sono Rock, Pop, Senior e Top Class, oltre al prestigioso titolo “Best of Show”.

Per il secondo anno consecutivo, il vincitore assoluto riceverà un premio esclusivo realizzato da Giugiaro Architetturain collaborazione con Alcantara.

La locandina ufficiale firmata dagli studenti dello IED

Un’altra grande novità del Festival Car 2025 è la collaborazione con lo IED Torino. Gli studenti del Corso Triennale in Transportation Design avranno l’opportunità di disegnare la locandina ufficiale dell’evento, con protagonista un’auto d’eccezione: la Lancia Flaminia Loraymo del 1960.

Paola Zini, Direttrice di IED Torino, ha commentato:

“Questa partnership rappresenta un’importante occasione per i nostri studenti, che avranno un contatto diretto con i grandi nomi dell’industria e del design automobilistico.”

La Lancia Flaminia Loraymo, progettata dal leggendario designer Raymond Loewy, sarà tra le star del concorso. Questo modello unico, nato dalla collaborazione con Rocco Motto e potenziato dallo specialista Nardi, vanta un motore V6 2.5 litri da 150 CV e una storia affascinante che l’ha portata dagli Stati Uniti all’Heritage HUB di Stellantis.

Iscrizioni aperte: come partecipare al Festival Car 2025

Le iscrizioni per partecipare al Concorso d’Eleganza Festival Car 2025 sono ufficialmente aperte. Sono ammesse vetture prodotte dal 1900 al 2005. Per candidarsi, è possibile scrivere a festivalcar@autoappassionati.it o contattare il numero +39 3356556169.

L’appuntamento è quindi fissato per il 28 settembre 2025 a Revigliasco Torinese, dove appassionati e collezionisti da tutto il mondo si riuniranno per celebrare il fascino intramontabile delle auto d’epoca. Chi sarà il prossimo vincitore del Best of Show, succedendo alla splendida Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone del 1952?

Restate sintonizzati per scoprire tutte le novità del Festival Car 2025, l’evento che porta l’eccellenza italiana nel panorama mondiale dei concorsi d’eleganza!