Fiat elettrizza Sanremo: mobilità sostenibile e musica si incontrano

Il Festival di Sanremo, giunto alla sua settantaquattresima edizione, vede quest'anno un partner d'eccezione: Fiat,

che porta nella città dei fiori un'innovativa flotta di veicoli elettrici, simbolo di mobilità sostenibile e design italiano. In qualità di partner del progetto “Oltre il Festival” di RadioMediaset, Fiat contribuisce a dare voce e spazio agli artisti e agli ospiti del festival, arricchendo l'evento con la sua presenza distintiva.

La storica Villa Nobel, fulcro delle attività di RadioMediaset durante il Festival, ospita all'interno dei suoi giardini la rivoluzionaria Fiat Topolino. Questo modello, rinnovato in chiave moderna e completamente elettrico, evoca il fascino della Dolce Vita con un tocco di modernità, offrendo una soluzione di mobilità ideale per le strade urbane, con il vantaggio di un accesso e parcheggio facilitati, anche nelle zone a traffico limitato.

Al fianco della Topolino, la colorata flotta di Fiat 600e si distingue come official car di “Oltre il Festival”, accompagnando gli artisti tra gli eventi che animano Sanremo in questi giorni di festa. Questa versione moderna della leggendaria 600, completamente elettrica, rappresenta la perfetta fusione tra stile e sostenibilità, testimoniando l'impegno di Fiat verso un futuro più verde.

Non manca sulle strade di Sanremo la Fiat E-Ulysse, che diventa lo studio mobile per le videointerviste condotte dalla nota make-up artist ClioMakeUp ai protagonisti del Festival, creando momenti unici e indimenticabili all'insegna dell'italianità e del glamour.

Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat & Abarth in Italia, esprime orgoglio per la partecipazione di Fiat all'evento, sottolineando l'affinità tra l'identità italiana di Sanremo e quella del marchio Fiat, entrambi simboli di tradizione, innovazione e accessibilità.

In collaborazione con la rivista Rolling Stone, Fiat si immerge ancora di più nel mondo della musica, accogliendo ospiti e commentando le performance dal RollingHotel, con una Fiat Topolino pronta ad accogliere il pubblico giovane e appassionato.

Durante il Festival, saranno presentati due nuovi spot televisivi che vedranno protagoniste le nuove Fiat 600e e Fiat Topolino, girati nella suggestiva cornice della Riviera Ligure, a dimostrazione di come Fiat sappia coniugare l'eccellenza nel design e l'impegno per l'ambiente con il mondo dello spettacolo e della musica.

Fiat, con la sua presenza a Sanremo, non solo rafforza il suo legame con l'italianità e la cultura popolare, ma pone anche un accento sull'importanza della sostenibilità e dell'innovazione, portando una ventata di aria fresca e colorata al Festival della canzone italiana, e rendendo ogni momento ancora più speciale e indimenticabile.