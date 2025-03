FIAT lancia la prima Scuola Guida per il cambio automatico: debutta EasyDrive

Sabato 15 marzo parte nelle concessionarie FIAT di tutta Italia un'iniziativa innovativa dedicata a una mobilità più semplice e sostenibile:

nasce infatti la prima esclusiva “Scuola Guida di Cambio Automatico” firmata FIAT, sviluppata insieme agli istruttori qualificati delle autoscuole UNASCA. Un evento nazionale che punta a far conoscere a fondo le caratteristiche e i vantaggi del nuovo cambio automatico EasyDrive a doppia frizione, cuore tecnologico della gamma ibrida del marchio torinese.

La partnership con UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica), già collaboratrice del progetto “Top Club - A scuola di sicurezza stradale con FIAT” e protagonista di numerose iniziative dedicate alla sicurezza sulle strade, rappresenta una garanzia di qualità e affidabilità. Gli istruttori accompagneranno clienti e curiosi alla scoperta del nuovo cambio, garantendo formazione teorica e pratica con test drive guidati per superare la diffidenza di molti automobilisti italiani ancora poco abituati a guidare vetture senza il tradizionale cambio manuale.

In occasione del lancio della “Scuola Guida di Cambio Automatico”, che durerà tutto il weekend del 15 e 16 marzo, le concessionarie FIAT saranno aperte al pubblico con promozioni esclusive del Piano Italia, valide fino al 31 marzo. Un’opportunità unica per scoprire anche i vantaggi commerciali legati alla gamma ibrida di FIAT, con condizioni particolarmente vantaggiose su numerosi modelli, primo tra tutti la popolare Panda Hybrid e l’iconica 500 Hybrid.

EasyDrive rappresenta la nuova frontiera tecnologica di FIAT nella mobilità sostenibile ed è realizzato presso lo storico stabilimento torinese di Mirafiori. Al cuore del sistema c’è un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, integrato da un motore elettrico da 21 kW, un inverter e un’unità centrale di trasmissione. Il risultato è una sinergia perfetta tra comfort, prestazioni ed efficienza, che assicura fluidità, rapidità nei cambi marcia e consumi ridotti del 15% rispetto ai propulsori tradizionali.

Il sistema ibrido a 48 Volt è composto da un motore termico da 1.2 litri e 100 CV abbinato a un’unità elettrica da 21 kW, che interviene in modo intelligente, permettendo al motore termico di rimanere spento per circa il 50% del tempo nel ciclo urbano. La trasmissione EasyDrive assicura fluidità nella guida cittadina, azzerando di fatto il tradizionale effetto "turbolag" in ripresa, con un'erogazione della coppia immediata grazie al supporto elettrico. Questo consente alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in 10,5 secondi, migliorando sensibilmente l'esperienza di guida in città e nelle percorrenze extraurbane.

Per quanto riguarda la ricarica, i veicoli dotati di EasyDrive non richiedono alcuna infrastruttura specifica: la batteria si rigenera automaticamente durante le frenate e le decelerazioni, sfruttando il sistema di recupero dell'energia. Il risultato è un veicolo sempre pronto all'uso, efficiente e fluido in qualsiasi condizione stradale, con un’emissione significativamente ridotta di CO2 e la possibilità di percorrere in modalità totalmente elettrica fino al 50% del tragitto urbano.

La scelta di lanciare una vera e propria scuola di guida dedicata rappresenta un'iniziativa unica nel panorama automobilistico italiano. L'obiettivo di FIAT è chiarire ogni dubbio sull'uso del cambio automatico, permettendo ai clienti di provarne di persona i benefici grazie a istruttori qualificati, capaci di guidare passo dopo passo nella scoperta della tecnologia EasyDrive.

La collaborazione con UNASCA rafforza l’aspetto educativo e di sensibilizzazione alla sicurezza stradale già intrapreso dal brand torinese con successo negli ultimi anni. In particolare, si distingue il progetto "Generation AMI", un’iniziativa sociale rivolta alle scuole per sensibilizzare gli studenti contro il bullismo. Questo nuovo capitolo rappresenta dunque un’estensione dell’impegno sociale di FIAT, coniugando tecnologia avanzata, sicurezza stradale e responsabilità ambientale.

I nuovi clienti che visiteranno le concessionarie FIAT nel weekend di lancio potranno beneficiare anche delle offerte esclusive del Piano Italia, il programma di azioni commerciali straordinarie proposto dal brand fino al 31 marzo 2025. Oltre ai vantaggi economici e agli incentivi disponibili, gli automobilisti potranno toccare con mano i nuovi modelli, tra cui la Panda, 500 e l’attesissima 500X elettrica, che si appresta a conquistare il mercato con un mix unico di design, tecnologia e sostenibilità.

Questa iniziativa segna anche un passo importante nella strategia del Gruppo Stellantis verso l’elettrificazione e l’innovazione tecnologica, ponendo FIAT all’avanguardia nella transizione energetica della mobilità urbana. Il debutto della scuola di guida dedicata al cambio automatico, infatti, si inserisce perfettamente nel processo di sensibilizzazione dei consumatori italiani verso la mobilità ibrida ed elettrica, anticipando di fatto una rivoluzione culturale nella percezione e nell’adozione delle nuove tecnologie da parte del grande pubblico.

«L’Italia è ancora legata alla tradizione del cambio manuale – ha commentato Giovanni Mancini, responsabile marketing di FIAT Italia – ed è proprio per questo motivo che vogliamo aiutare i nostri clienti a scoprire quanto sia facile, piacevole e sostenibile guidare con il nuovo sistema EasyDrive. Con la scuola di guida per il cambio automatico, vogliamo dimostrare concretamente che l’innovazione tecnologica non solo migliora l’esperienza di guida, ma rende anche la mobilità più sicura e sostenibile».

Un'occasione imperdibile per entrare in contatto diretto con la mobilità del futuro targata FIAT e per sperimentare in prima persona i vantaggi del sistema EasyDrive. Un’iniziativa che conferma ancora una volta la vocazione del brand torinese a proporre soluzioni all’avanguardia, accessibili a tutti e soprattutto in grado di rispondere alle esigenze sempre più evolute degli automobilisti italiani.

Gli showroom FIAT, aperti in tutta Italia il 15 e il 16 marzo, aspettano clienti e curiosi per far toccare con mano il futuro dell’auto, accompagnandoli in una nuova esperienza di guida semplice, fluida e piacevole, nella migliore tradizione del marchio italiano.