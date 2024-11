FIAT lancia la tecnologia Bio-Hybrid in Brasile con i nuovi SUV Pulse e Fastback

FIAT introduce in Brasile la rivoluzionaria tecnologia Bio-Hybrid, disponibile nei modelli SUV di successo Pulse e Fastback.

Questa tecnologia innovativa, sviluppata presso il centro di ricerca globale Bio-Hybrid di Stellantis a Betim, integra propulsori ibridi ed elettrici con l’uso di biocarburanti, in particolare l’etanolo, per ridurre l’impronta di carbonio e promuovere soluzioni di mobilità più sostenibili e accessibili.

Con il lancio dei SUV Pulse e Fastback, FIAT rafforza il suo impegno per una mobilità sostenibile che risponda alle sfide ambientali globali. Il cuore della gamma Bio-Hybrid è il motore T200 Hybrid, un 1.0 turbo Flex da 130 CV e una coppia di 20,4 kgfm, abbinato a un cambio CVT a sette rapporti. Questo motore si distingue per l’elevata efficienza: consente un risparmio di carburante dell'11,5% per la Fastback e del 10,7% per la Pulse, con un consumo ridotto sia su cicli urbani con benzina che con etanolo.

La tecnologia Bio-Hybrid integra un motore elettrico multifunzionale che sostituisce i tradizionali alternatore e avviatore, migliorando così l’efficienza complessiva del sistema. Due batterie, una al piombo e una agli ioni di litio, sostengono il motore elettrico, che fornisce fino a 3 kW di potenza e offre assistenza supplementare al motore a combustione.

Le quattro modalità operative del sistema—e-Start&Stop, e-Assist, alternatore intelligente ed e-Regen—ottimizzano l'efficienza del veicolo. Durante la decelerazione, il sistema rigenerativo e-Regen recupera fino al 25% dell’energia altrimenti persa, caricando entrambe le batterie per una maggiore autonomia e prestazioni ecologiche.

Grazie a questa soluzione, FIAT si conferma come protagonista nella mobilità sostenibile e nella tecnologia dei biocarburanti, consolidando il suo ruolo pionieristico nel mercato brasiliano e offrendo soluzioni innovative a beneficio degli automobilisti e dell’ambiente.