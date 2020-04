Fiat: Luca Napolitano risponde alle curiosità dei potenziali clienti della 500

Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat & Abarth Brands, risponde in maniera informale alle curiosità dei potenziali clienti interessati alla Nuova 500. Le domande provengono dalla chat disponibile per la Nuova 500 e sono inviate da clienti e potenziali clienti che vogliono cosi ricevere informazioni più dettagliate sulla nuova “full-electric” di Fiat.

Il video “Due chiacchiere in chat con Fiat”, che verrà condiviso con gli utenti della chat e pubblicato sul canale YouTube di Fiat, a questo indirizzo, è realizzato “a casa” con uno smartphone, secondo le regole di sicurezza attualmente in vigore. Il format avrà cadenza quindicinale e sarà lo strumento attraverso il quale il brand Fiat risponderà a temi di interesse comune, veicolerà messaggi e aggiornamenti relativi alla Nuova 500.

Per il primo appuntamento con “Due chiacchiere in chat con Fiat” sono state selezionate tre domande le cui risposte sono state considerate interessanti per una pluralità di utenti. I temi affrontati sono l’autonomia, il prezzo della gamma, la data di consegna della vettura al cliente finale. Le domande provengono da utenti di tre diversi Paesi: Germania, Francia e Italia.

La chat per la Nuova 500 è, nell’ambito automotive, alla sua prima applicazione. Si tratta di un canale specifico con i potenziali clienti della Nuova 500, i pre-bookers, cioè coloro che hanno manifestato interesse per “La Prima”, la versione della Nuova 500 elettrica che sarà contraddistinta dallo specifico badge numerato per le prime 500 unità, e dal badge “La Prima” per le successive, e per tutti coloro che hanno manifestato interesse in senso ampio per la vettura.

Il sistema realizzato con la tecnologia LivePerson, grazie alla piattaforma proprietaria offre l’integrazione di diversi canali di messaggistica, consentendo ai propri clienti di avviare e gestire conversazioni one to one di valore aggiunto con i propri utenti finali. Gli obiettivi dei progetti coprono tutta la fase del customer journey: dalla ricerca di informazioni in fase di prevendita, al supporto all’acquisto, oltre che al customer care.