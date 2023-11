FIAT "Pandelleria" trionfa ai TikTok Ad Awards

TikTok, piattaforma con oltre 1 miliardo di utenti globali, ha recentemente svelato i vincitori della seconda edizione dei TikTok Ad Awards,

un prestigioso riconoscimento assegnato alle agenzie e ai brand che si sono distinti per le loro campagne creative. Momento di grande spicco per FIAT, che è stata onorata con il premio "Greatest Creative" grazie al docufilm "Pandelleria".

La visibilità dei contenuti pubblicati su Tik Tok è stata di oltre 21 milioni (total views) con oltre 600.000 interaction a dimostrazione del grande interesse suscitato da “Pandelleria”.

Creato per rendere omaggio all'intramontabile Panda, uno dei simboli più famosi del Made in Italy nel mondo, "Pandelleria” intreccia la bellezza e i colori dell'isola con le storie della vita quotidiana dei suoi abitanti, in cui Panda è sempre presente come compagna inseparabile. Come suggerisce il titolo infatti, il filmato, ideato dalle agenzie di Publicis Groupe, Leo Burnett e Publicis Sapient, è stato girato a Pantelleria, l'isola siciliana famosa per le sue bellezze naturalistiche e anche per essere il luogo con la più alta densità di Panda nel mondo. In 30 minuti vengono narrate le storie di 14 abitanti di Pantelleria e il loro amore per le tre generazioni dell’iconico modello.

TikTok rappresenta un ecosistema unico che riunisce una comunità di 19,7 milioni di utenti sparsi in tutta Italia, offrendo loro un'esperienza senza precedenti di connessione, ispirazione e apprendimento. All'interno della piattaforma si osserva un costante flusso di spettatori attenti, partecipi, e dalla vivace passione per la scoperta e l'acquisizione di nuove conoscenze. Questa particolare dinamica rende TikTok un veicolo imprescindibile per i brand, i quali si dedicano con impegno alla produzione di contenuti di altissima qualità che sfruttano al massimo questo strumento di marketing all'avanguardia.

La giuria, composta da rappresentanti di una vasta gamma di gruppi di comunicazione italiani, ha valutato i progetti avendo in mente la mission della piattaforma: ispirare la creatività e portare allegria.

In seguito a un’attenta valutazione, la giuria ha riconosciuto il valore creativo e l’irresistibile storytelling del docufilm “Pandelleria”, al quale è stato assegnato il premio Greatest Creative. Grazie al suo realismo narrativo e a uno spiccato tocco di ironia, la campagna ha dimostrato forte creatività, catturando l’attenzione del target e registrando notevoli risultati di engagement.

Nonostante la diversità intrinseca dei progetti premiati, emerge chiaramente in “Pandelleria” un elemento comune che li lega tutti: la capacità di mettere in rilievo i contenuti in modo significativo, di far emergere l'unicità del brand in maniera distintiva e di stabilire una comunicazione autentica con la community.