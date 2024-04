Nissan e Acciona insieme per promuovere la mobilità elettrica urbana

Nissan ha annunciato una nuova e significativa partnership con Silence, parte del Gruppo Acciona, puntando a una rivoluzione nel settore dei microveicoli elettrici.

La collaborazione vede il lancio della distribuzione dei prodotti Silence, inclusi la S04 Nanocar e gli scooter elettrici, tramite la rete di partner commerciali Nissan in Italia e Francia a partire da giugno 2024, con la Germania che seguirà a settembre.

La S04 Nanocar è disponibile in due varianti: la L6e, con un’autonomia di 175 km e una velocità massima di 45 km/h, e la L7e, che offre 149 km di autonomia e raggiunge i 85 km/h. Questi quadricicli compatti sono ideali per la mobilità urbana grazie alla loro agilità e praticità, con batterie facilmente rimovibili per una ricarica conveniente a casa o in ufficio, oltre alla possibilità di ricarica pubblica e sostituzione presso stazioni dedicate.

Oltre alle soluzioni di mobilità, la S04 Nanocar integra servizi digitali tramite l'app My Silence, che include funzionalità come l'accesso senza chiavi, la localizzazione del veicolo e il monitoraggio dello stato di carica della batteria.

Leon Dorssers, Senior Vice President Marketing & Sales di Nissan AMIEO, ha sottolineato l'importanza di rendere i veicoli elettrici più accessibili e inclusivi, mentre Carlos Sotelo, CEO di ACCIONA’s Mobility Business and Silence, ha enfatizzato l'adattamento alle esigenze di mobilità urbana in rapida evoluzione.

Con l'imminente distribuzione nei maggiori mercati europei e piani per espandere la gamma di opzioni di micromobilità elettrica, Nissan e Silence si impegnano a fornire soluzioni sostenibili che rispondono alle mutevoli esigenze dei consumatori, contribuendo a un futuro più pulito e sicuro.