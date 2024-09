Fiat Professional, Ducato protagonista al Caravan Salon di Düsseldorf 2024

Il Caravan Salon di Düsseldorf, giunto alla sua 63ª edizione, si conferma come il principale appuntamento europeo per appassionati e produttori di veicoli ricreazionali.

Dal 31 agosto all'8 settembre, i visitatori hanno l’opportunità di esplorare le ultime novità del settore, e Fiat Professional non poteva certo mancare a questo prestigioso evento. Presso lo stand Stellantis Pro One (D42 nel padiglione 16), il marchio italiano presenta un Ducato Van, simbolo di eccellenza e affidabilità, che da oltre 40 anni rappresenta un punto di riferimento nel mondo dei camper.

Il modello esposto mette in luce l’attenzione costante di Fiat Professional verso il settore dei veicoli ricreazionali, un segmento chiave che ha visto il Ducato affermarsi come leader indiscusso. Questo successo è testimoniato dai numerosi premi internazionali ricevuti nel corso degli anni, tra cui il prestigioso titolo di “Miglior veicolo base per camper dell'anno”, assegnato per ben 16 volte consecutive dai lettori della rivista tedesca Promobil.

Al centro della scena al Caravan Salon di quest’anno c’è il nuovo cambio automatico AT8, una tecnologia avanzata che segna un passo avanti nella riduzione delle emissioni e nell’efficienza dei consumi. Grazie a una curva di coppia più equilibrata e controllata, l’AT8 garantisce una significativa riduzione del 10% delle emissioni di CO2. Inoltre, l’inclusione di un nuovo accumulatore idraulico rende il cambio marcia più fluido e reattivo, migliorando anche il funzionamento del sistema Start & Stop.

Il nuovo AT8 non è l’unica novità: il Ducato 2024 è equipaggiato con la quarta generazione dei motori Multijet 4.0 da 2,2 litri, aggiornati per ottimizzare le prestazioni, l’affidabilità e le emissioni. Questi motori, conformi agli standard Euro 6E e Euro VIE, sono stati ripensati con un nuovo sistema di iniezione diretta Multijet e un innovativo doppio circuito di ricircolo dei gas di scarico.

Il veicolo esposto a Düsseldorf è un esempio perfetto dell'attenzione di Fiat Professional al comfort e alla sicurezza. Dotato di un passo medio, 180 CV e del nuovo cambio automatico AT8, il Ducato (L2, H2) è equipaggiato con un Safety Camper Pack completo, che include sistemi avanzati come il Lane Support System, il Traffic Sign Recognition e l'Intelligent Speed Assist. La dotazione è completata da comfort esclusivi come i sedili “captain chair” girevoli, il cruise control adattivo, i fendinebbia con funzione cornering e numerosi sistemi di assistenza alla guida.

Non meno importante è l’ecosistema di servizi creato da Fiat Professional, che supporta quotidianamente oltre un milione di proprietari di camper Ducato in tutta Europa. Grazie all’assistenza stradale Stellantis, disponibile 24 ore al giorno, e a un servizio clienti multilingue, Fiat Professional si conferma un partner affidabile per i viaggiatori di tutta Europa.

Prodotto dal 1981 e venduto in oltre 80 Paesi, il Ducato è più di un semplice veicolo: è una piattaforma versatile, concepita fin dalla fase di sviluppo per adattarsi alle esigenze più diverse, sia in ambito professionale che ricreativo. Grazie a una collaborazione costante con i migliori produttori di camper del settore, Fiat Professional continua a portare avanti la filosofia “born to be a motorhome”, offrendo un prodotto che unisce razionalità e flessibilità, rendendo ogni viaggio un’esperienza indimenticabile.