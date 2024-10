Fiorio Cup 2024: Rovanpera sfida i campioni italiani a Masseria Camarda

Fervono i preparativi per la quarta edizione della Fiorio Cup, un evento che è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di rally.

L'appuntamento è fissato per il 9 e 10 novembre presso il tradizionale tracciato all'interno del comprensorio della Masseria Camarda, residenza di Cesare Fiorio. La competizione, giunta ormai alla sua quarta edizione, promette anche quest'anno spettacolo e adrenalina grazie al formato sperimentale che la caratterizza.

La Fiorio Cup è organizzata dalla Rally University, scuola di pilotaggio fondata e diretta da Alex Fiorio e Alex Bruschetta, che ha sede proprio presso la Masseria Camarda. Un format innovativo e coinvolgente, che unisce passione e professionalità, offrendo una sfida tra i migliori piloti italiani e un ospite internazionale d'eccezione: il campione del mondo Kalle Rovanpera.

Andrea Crugola, dominatore delle tre edizioni precedenti, sarà nuovamente al via, forte del recente titolo di Campione Italiano Rally per la quarta volta (2020, 2022, 2023, 2024). A sfidarlo sarà il finlandese Kalle Rovanpera, che ha accettato l'invito di Cesare Fiorio grazie all'insostituibile supporto di Luca Pregliasco. La presenza di Rovanpera rappresenta la grande novità di questa edizione e un'occasione irripetibile per tutti gli appassionati di vedere in azione un vero campione del mondo.

Una stella del rally mondiale alla Fiorio Cup

Kalle Rovanpera, dal 2020 pilota ufficiale del Toyota Gazoo Racing World Rally Team, ha lasciato un segno indelebile nel mondo del rally diventando, nel 2021, il più giovane vincitore di una prova del Campionato del Mondo grazie al trionfo al Rally d'Estonia. Successivamente, ha conquistato il titolo di Campione del Mondo Rally nel 2022 e 2023. Anche nel 2024, nonostante un programma part-time, Rovanpera ha continuato a brillare vincendo in Kenya, Polonia, Lettonia e, recentemente, in Cile.

La presenza di Rovanpera alla Fiorio Cup è un'opportunità unica per i tifosi italiani, che avranno la possibilità di ammirare da vicino le capacità di un pilota capace di dominare la scena mondiale. L'invito è stato facilitato da Luca Pregliasco, legato alla famiglia Fiorio da una lunga amicizia nata negli anni '70, quando suo padre Mauro Pregliasco entrò nel team ufficiale Lancia al volante di una Fulvia HF, conquistando successivamente il Campionato Italiano Rally nel 1977 con la Lancia Stratos.

Una sfida tra passato e presente del rally

La storia tra le famiglie Fiorio e Pregliasco è lunga e ricca di successi. Negli anni '90, Alex Fiorio corse per il team Astra Racing di Mauro Pregliasco, ottenendo risultati significativi con una Lancia Delta, come il quinto posto al Rally di Sanremo e il quarto al Rally di Catalogna nel 1992, oltre al quinto posto al Rally di Gran Bretagna del 1993. Questo legame tra le due famiglie è la testimonianza di una passione per il rally che si tramanda di generazione in generazione.

Cesare Fiorio, anima della competizione, ha espresso il suo entusiasmo per la partecipazione di Rovanpera: “Sono molto lieto che Kalle abbia accettato il nostro invito e un grazie speciale va anche a Luca Pregliasco. La presenza di un campione del mondo è il miglior sigillo su una manifestazione che sta crescendo di anno in anno, come cresce la sua notorietà e l'interesse degli appassionati, che a migliaia hanno sempre fatto da cornice a sfide spettacolari condotte sul filo dei decimi di secondo. Sono molto curioso di conoscere questo giovane campione e di vedere come si comporteranno i nostri piloti in un confronto che non li vede certo favoriti”.

Appuntamento a novembre per la sfida finale

La Fiorio Cup 2024 si preannuncia quindi come una sfida emozionante tra il talento emergente di Kalle Rovanpera e i migliori piloti italiani, capitanati da Andrea Crugola. Gli appassionati di rally potranno assistere a due giornate di pura adrenalina, all'insegna della competizione e della spettacolarità, in un contesto unico come quello della Masseria Camarda. L'evento sarà l'occasione perfetta per celebrare la passione per il motorsport e per scoprire chi riuscirà a trionfare tra i muretti e le stradine di questo tracciato affascinante.

Non resta che attendere il 9 e 10 novembre per vivere un weekend indimenticabile, in cui la storia e il presente del rally si incontreranno ancora una volta, con uno sguardo rivolto al futuro. La sfida tra Kalle Rovanpera e la pattuglia italiana è alle porte: che vinca il migliore!