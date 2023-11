Florian Huettl CEO di Opel svela le novità del 2024

In occasione del Automobilwoche Congress di Berlino, il CEO di Opel Florian Huettl ha annunciato tre importanti novità per la casa automobilistica di Rüsselsheim nel 2024.

L'anno prossimo, Opel festeggerà i 125 anni di produzione automobilistica e offrirà almeno un modello elettrico a batteria in ogni prodotto Opel in commercio. Inoltre, il successore di Opel Crossland e il nuovo Opel Grandland saranno disponibili con trazione elettrica a batteria, completando così la gamma elettrica del marchio tedesco.

In questo modo, Opel continua a guidare con coerenza il cambiamento verso la mobilità elettrica. Il nuovo Opel Grandland sarà costruito nello stabilimento di Eisenach in Turingia e si baserà sull'innovativa piattaforma del Gruppo STLA Medium.

"Il 2024 non segnerà solo un importante anniversario aziendale. Stiamo anche dimostrando in modo impressionante quanto Opel stia gestendo con successo la trasformazione dell'industria automobilistica. Stiamo completando la nostra gamma elettrificata con i successori puramente elettrici di Opel Crossland e Grandland. Il nostro obiettivo è una mobilità accessibile e a zero emissioni di CO2", ha dichiarato Huettl nella capitale tedesca.