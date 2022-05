Florian Huettl fnuovo CEO di Opel/Vauxhall

La decisione formale è stata presa durante la riunione del Consiglio della sera di Martedì 17 maggio.

L’ex Head of Sales and Marketing di Opel/Vauxhall assumerà l’incarico al vertice dei due marchi il 1 giugno 2022. Huettl sostituisce Uwe Hochgeschurtz, che è stato nominato Enlarged Europe Chief Operating Officer di Stellantis, la casa madre di Opel, e che prenderà su di sé le responsabilità di Maxime Picat. Uwe Hochgeschurtz ha assunto l’incarico di CEO di Opel/Vauxhall il 1 settembre 2021 e in questo periodo ha dato ulteriore spinta all’offensiva di elettrificazione e digitalizzazione di Opel/Vauxhall.

“Florian Huettl ha già dimostrato le sue doti di leader nelle vendite e nel marketing e continuerà il percorso intrapreso con successo da Opel/Vauxhall. Questi due marchi tradizionali occupano un ruolo molto speciale all’interno di Stellantis; Opel è l’unico marchio tedesco del gruppo e Vauxhall l’unico marchio britannico. Florian Huettl continuerà a collaborare con Uwe Hochgeschurtz. Auguro a Florian e Uwe il meglio nei loro nuovi incarichi e desidero ringraziare Uwe per il prezioso contributo fornito negli ultimi mesi”, ha dichiarato Xavier Chereau, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Opel e Chief Human Resources & Transformation Officer in Stellantis.

Florian Huettl è Head of Sales and Marketing di Opel/Vauxhall dal 1 marzo 2022. Il suo successore nella stessa posizione sarà nominato successivamente. Huettl ha detenuto varie posizioni dirigenziali presso Stellantis e il Gruppo Renault. Negli ultimi 20 anni ha fatto esperienze internazionali nel Regno Unito, in Francia, Svizzera e in Russia. Huettl si è laureato in International Business Management presso la Fachhochschule der Wirtschaft di Bergisch-Gladbach.

Uwe Hochgeschurtz ha iniziato la carriera nel settore automotive nel 1990 presso Ford, prima di passare a VW nel 2001 e a Renault nel 2004. Ha studiato economia aziendale in Germania (Wuppertal e Colonia), nel Regno Unito (Birmingham) e in Francia (Paris Dauphine).