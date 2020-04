Ford avvia il programma Donation Match per combattere il Coronavirus

Il programma Covid-19 Donation Match del Ford Motor Company Fund offre ai dipendenti e a chi fosse interessato, l'opportunità di sostenere organizzazioni e comunità no-profit in più di 20 paesi, per affrontare l’emergenza coronavirus.

È il risultato di uno sforzo congiunto tra Ford Fund e Bill Ford, Exectuive Chairman di Ford Motor Company, e prevede lo stanziamento di 500.000 dollari in donazioni alle organizzazioni delle comunità designate nella lotta al COVID-19, raccogliendo fino a un milione di dollari. In Europa, i fondi saranno utilizzati per sostenere organizzazioni no-profit in Germania, Italia, Romania, Spagna, Turchia e Regno Unito.

Inoltre, il Ford Fund sta lanciando un nuovo progetto di volontariato virtuale "Read and Record" per coinvolgere i dipendenti dell’Ovale Blu nella lettura di libri, con l’obiettivo di creare una biblioteca online utilizzabile dai 1,3 miliardi di bambini e ragazzi in tutto il mondo, costretti a casa in conseguenza della chiusura delle scuole.