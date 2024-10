Ford E-Tourneo Courier: il multi-activity vehicle elettrico pronto per l’avventura

Ford espande la sua gamma di veicoli elettrici con il lancio del nuovo E-Tourneo Courier, un Multi-Activity Vehicle compatto a cinque posti progettato per offrire massima versatilità e prestazioni dinamiche.

Equipaggiato con una motorizzazione elettrica, il nuovo Tourneo Courier promette fino a 288 km di autonomia e tecnologie avanzate per semplificare la vita quotidiana e i viaggi più lunghi.

Dotato di una batteria da 43 kWh (utilizzabili) e un motore elettrico da 100 kW (136 CV), l'E-Tourneo Courier eroga una coppia di 290 Nm, che garantisce un'accelerazione reattiva e fluida in città e un’esperienza di guida confortevole anche a pieno carico. La capacità di traino raggiunge i 750 kg, ideale per trasportare piccoli rimorchi o attrezzature sportive.

La funzione Launch Control e le modalità di guida – Normal, Eco, Sport e Slippery – permettono di adattare le prestazioni alle diverse condizioni di strada e preferenze di guida. In più, la modalità L consente una frenata rigenerativa ottimizzata per massimizzare l’autonomia.

Ricarica e connettività avanzata

E-Tourneo Courier supporta la ricarica rapida fino a 100 kW in DC, che permette di aggiungere circa 100 km di autonomia in soli 10 minuti. La ricarica dal 10 all'80% richiede circa 23 minuti, mentre la ricarica con un alimentatore da 11 kW in AC si completa in meno di 5,5 ore. Con il sistema FordPass, è possibile monitorare e gestire la ricarica, oltre a precondizionare la batteria e l’abitacolo.

Grazie alla rete BlueOval Charge Network, con oltre 800.000 punti di ricarica pubblica in Europa, i viaggi a lunga distanza diventano ancora più pratici. Inoltre, gli intervalli di manutenzione di due anni senza limiti di percorrenza contribuiscono a ridurre i costi complessivi.

Design e tecnologia a bordo

Il design del nuovo E-Tourneo Courier unisce robustezza e modernità, con una griglia cromata diamantata e una barra luminosa che attraversa il frontale. L'abitacolo, spazioso e ben organizzato, include un cruscotto digitale da 12 pollici e un ampio touchscreen centrale con sistema Ford SYNC 4 e mirroring wireless per smartphone. La versione Titanium sarà disponibile in Italia, con una ricca dotazione di serie, tra cui un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida come Lane-Keeping System, Pre-Collision Assist e Traffic Sign Recognition.

Massima praticità e spazio

Oltre alle dimensioni compatte che garantiscono grande manovrabilità, l’E-Tourneo Courier offre 1.188 litri di capacità di carico, estendibili fino a 2.162 litri abbattendo i sedili posteriori. Le porte laterali scorrevoli e il frunk da 44 litriaggiungono ulteriore versatilità, rendendo questo veicolo adatto a famiglie, avventurieri e chi cerca uno stile di vita dinamico.

La produzione di E-Tourneo Courier inizierà entro la fine del 2024, con le prime consegne previste per la primavera del 2025.