Ford ha svelato la nuova generazione del Transit Custom Nugget, che raggiunge nuovi livelli di connettività, versatilità ed esperienza di guida.

Per la prima volta, la gamma di propulsori a basse emissioni include anche la motorizzazione Plug-In Hybrid. Il design si arricchisce di nuovi elementi sia all’interno sia all’esterno, per avventure “on the road” davvero indimenticabili. Sviluppato in collaborazione con Westfalia, leader nella produzione di camper, il nuovo Nugget si avvale dell’apprezzata configurazione interna “multizona”, grazie alla quale si distingue dai suoi diretti concorrenti.

Realizzato sulla piattaforma Ford lanciata quest'anno per le nuove generazioni dei leader di mercato Transit e Tourneo Custom, il Nugget introduce, inoltre, connettività superiore e avanzate tecnologie di assistenza alla guida. Nell'abitacolo, le rifiniture premium si uniscono a funzionalità intelligenti come una fonte di energia aggiuntiva, tramite un'utile opzione di tetto solare, per rendere le “fughe” dalla città più semplici e piacevoli.

La nuova generazione di Transit Custom Nugget sarà lanciata in diverse fasi, partendo dalla versione Nugget Titanium con tetto sollevabile e motore EcoBlue da 170 CV con cambio automatico a otto rapporti, ordinabile presso i FordPartner a partire da questo mese, con le prime consegne previste per la prossima primavera. Le altre versioni, compresa la variante Plug-In Hybrid, saranno introdotte a successivamente.