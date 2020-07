Ford presenta Tourneo Connect e Transit Connect in allestimento Active

Le nuove versioni Active di Tourneo Connect e Transit Connect offrono un look deciso e dinamico di ispirazione SUV, un differenziale meccanico a slittamento limitato (mLSD) per una migliore trazione e un’altezza da terra aumentata, caratteristiche utili ai clienti le cui attività commerciali o stili di vita richiedono anche capacità di off-road.

Oltre ad essere state progettate appositamente per adattarsi agli ambienti di lavoro più ostili, le nuove versioni Active offrono anche finiture interne dedicate ed esclusive, tecnologie avanzate di assistenza alla guida e maggior comfort per il conducente, pur mantenendo le caratteristiche di praticità e versatilità che sono un segno distintivo della gamma Connect.

Lo spazioso Tourneo Connect Active, disponibile in versioni a cinque e sette posti, può essere facilmente riconfigurato per riflettere le esigenze dei passeggeri. I sedili possono essere spostati per garantire più spazio all’interno o per i bagagli. Per i clienti business, Transit Connect Active è il veicolo dallo stile elegante e distintivo perfetto per rappresentare l’azienda.

“Le nuove versioni Active sono perfette per i clienti che hanno bisogno di avventurarsi fuori dai soliti schemi e vogliono, allo stesso tempo, distinguersi”, ha affermato Hans Schep, General Manager, Commercial Vehicles, Ford of Europe. “Non importa se è per affari o per piacere: i nuovi Tourneo Connect e Transit Connect Active hanno la versatilità e la capacità di soddisfare ogni loro esigenza”.

Tourneo Connect Active e Transit Connect Active affiancano il Tourneo Custom Active lanciato il mese scorso, caratterizzato dal design grintoso di ispirazione outdoor e dal differenziale a slittamento limitato (mLSD), opzionale. Il Tourneo Custom segue il successo europeo dei crossover Fiesta e Focus Active.

Differenziale a slittamento limitato

Sia Tourneo Connect Active sia Transit Connect Active possono essere equipaggiati con lo stesso differenziale meccanico a slittamento limitato (mLSD) già disponibile sui modelli Active più grandi, sviluppato in collaborazione con gli specialisti di Quaife, per fornire una trazione ottimizzata su ogni superfice.

Il differenziale a slittamento limitato (mLSD) trasferisce automaticamente la coppia del motore in condizioni di scarsa aderenza alla ruota con la massima trazione, consentendo ai veicoli di affrontare comodamente anche le strade non asfaltate, i sentieri di ghiaia e le superfici accidentate o irregolari.

Inoltre, gli ingegneri Ford hanno sviluppato una configurazione di controllo della trazione su misura, per armonizzare il sistema in modo più efficace con le caratteristiche dell’mLSD, ottimizzando le prestazioni in condizioni difficili per una guida più sicura.

La stessa tecnologia è stata precedentemente utilizzata per migliorare le caratteristiche di trazione e maneggevolezza dei modelli Ford Performance tra cui Fiesta ST e Focus ST e non ha alcun impatto sulle emissioni di CO 2 o sull’efficienza nei consumi.

Tourneo Connect Active e Transit Connect Active beneficiano entrambi, inoltre, di un aumento dell’altezza da terra di 24 mm nella parte anteriore e di 9 mm nella parte posteriore, offrendo un migliore maneggevolezza su dossi, buche e superfici stradali irregolari. La guida rialzata comporta anche una posizione di guida più elevata per una guida più sicura in scenari urbani, autostradali e su percorsi accidentati.

Stile di ispirazione outdoor e design distintivo

I nuovi Tourneo Connect Active e Transit Connect Active sono equipaggiati con barre al tetto per facilitare il trasporto di attrezzature di grandi dimensioni, dalle rastrelliere per le biciclette alle canoe e, ovviamente, gli strumenti di lavoro. I paraurti anteriori e posteriori contribuiscono a donare un aspetto più dinamico al veicolo.

Inoltre, sono stati introdotti cerchi in lega Active, a cinque razze da 17’’ in metallo lucido, con dettagli scuri a contrasto, per esaltarne ulteriormente il look audace e la griglia anteriore distintiva caratteristica della serie Active.

La praticità è ulteriormente garantita dal rivestimento aggiuntivo laterale, sui passaruota, sul paraurti posteriore e sulle calotte degli specchietti retrovisori, che aiuta a prevenire i graffi quando si affrontano i percorsi più accidentati o quando si caricano strumenti o attrezzature.

Lo stile Active è ulteriormente sottolineato dai badge laterali e da due nuovi colori - Sedona Orange e Solar Silver.

Comfort e versatilità anche all’interno

Le finiture degli interni migliorano il comfort e la praticità dei veicoli, come gli esclusivi motivi e cuciture per i rivestimenti dei sedili e i dettagli in contrasto blu.

L’interno di Tourneo Connect Active, spazioso e versatile, è stato progettato per essere facilmente riconfigurabile per ospitare passeggeri e attrezzature. Tourneo Connect Active, a cinque posti, è dotato di una panca per la seconda fila 60/40 reclinabile, per facilitare il carico delle attrezzature e per garantire uno spazio bagagli ottimizzato. Il Tourneo Connect Active passo lungo aggiunge altri due posti in terza fila, che è possibile reclinare a terra se non utilizzati.

Le feature dell’allestimento Active non hanno alcun effetto negativo sullo spazio di carico di Transit Connect. Il volume di carico rimane a 2,9 m³ o 3,6 m³ a seconda del passo prescelto, con carichi utili che possono raggiungere i 982 kg.

Tecnologie di assistenza alla guida e propulsori

Tutti i modelli Tourneo Connect Active e Transit Connect Active sono equipaggiati con il motore diesel 1.5 EcoBlue di Ford e con tecnologie avanzate di iniezione del carburante, turbocharging e controllo delle emissioni, abbinate a un design a basso attrito per offrire prestazioni reattive e consumi ridotti. (1)

Disponibile con potenze da 100 o 120CV, il propulsore viene offerto in abbinamento al cambio automatico a otto rapporti o manuale a sei. L’mLSD, disponibile su entrambi i modelli in option, è previsto con il propulsore da 120 CV e cambio manuale.

I modelli Active beneficiano della stessa gamma completa di sistemi avanzati di sicurezza e tecnologie di assistenza alla guida previsti sulla gamma Connect, progettati per ridurre lo stress del conducente ed evitare o mitigare gli effetti di eventuali incidenti.

Le tecnologie includono l’Intelligent Speed ​​Limiter che regola automaticamente la velocità massima del veicolo per rimanere entro i limiti legali evitando così le multe per eccesso di velocità, il Pre-Collision Assist con Active Braking, il Side Wind Stabilization e l’Active Park Assist per agevolare le manovre di parcheggio, sia in parallelo sia in perpendicolare. (2)