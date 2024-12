Ford Puma Gen-E: il nuovo SUV elettrico combina efficienza, stile e praticità

Ford ha svelato oggi la Puma Gen-E, versione completamente elettrica del SUV compatto che ha conquistato il titolo di modello più venduto in Europa.

Con questo lancio, Ford introduce la guida a emissioni zero in uno dei segmenti più apprezzati dai consumatori.

La Puma Gen-E conserva il carattere dinamico e il design distintivo che hanno reso il modello originale un successo, evolvendolo con una nuova motorizzazione elettrica altamente efficiente. Con un consumo di soli 13,1 kWh/100 km e un’autonomia che raggiunge i 376 km con una ricarica completa – e fino a 523 km in città – il nuovo SUV promette di affrontare sia i viaggi lunghi che gli spostamenti quotidiani senza difficoltà.

Grazie alla ricarica rapida, è possibile portare la batteria dal 10 all’80% in soli 23 minuti, mentre un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8 secondi garantisce un’esperienza di guida scattante e divertente.

Più spazio e comfort per la vita quotidiana

Pensata per i giovani professionisti e le famiglie moderne, la Puma Gen-E introduce il nuovo vano GigaBox, con una capacità di carico di 574 litri, tra le più ampie del segmento, affiancata da un pratico frunk da 43 litri. Queste innovazioni sfruttano lo spazio reso disponibile dall’assenza del motore a combustione.

Jon Williams, general manager di Ford Blue e Model e per l’Europa, ha dichiarato: “Puma Gen-E è il miglior SUV compatto che abbiamo mai prodotto, con un’esperienza di guida senza pari e una motorizzazione elettrica estremamente efficiente. Inoltre, il GigaBox offre una capacità di carico superiore a molti SUV più grandi.”

Design e tecnologia per una mobilità connessa

Esteticamente, la Puma Gen-E si distingue per il nuovo frontale "shield", ispirato alla Mustang Mach-E, e dettagli aerodinamici come lo spoiler posteriore e i cerchi esclusivi. All’interno, il focus è sull’interazione digitale, con due display ad alta definizione e il sistema SYNC 4 che offre navigazione cloud, integrazione wireless con Apple CarPlay e Android Auto, e Alexa integrata.

La comodità è ulteriormente migliorata da funzionalità come la ricarica wireless per smartphone, un nuovo selettore elettronico per le marce e la modalità di guida a pedale unico, ideale per il traffico urbano. Per chi viaggia, il cruise control adattivo intelligente con funzione Stop & Go e l’assistenza alla velocità predittiva garantiscono una guida fluida e sicura.

Produzione europea e disponibilità

Realizzata nello stabilimento Ford Otosan di Craiova, Romania, con componenti elettrici prodotti a Halewood, Regno Unito, la Puma Gen-E rappresenta un passo importante nella transizione elettrica di Ford. Le prenotazioni sono già aperte, con le prime consegne previste per la primavera del 2025.