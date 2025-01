Frank Marotte è il nuovo Direttore Marketing, Vendite e Operations di Dacia

Dacia annuncia la nomina di Frank Marotte a Direttore Marketing, Vendite e Operations a partire dal 1° febbraio 2025.

Un incarico di grande rilievo per un manager con una lunga e prestigiosa carriera nel settore automotive, caratterizzata da ruoli strategici e operativi in aziende di primo piano.

Frank Marotte, laureato all’Ecole Centrale Paris, porta con sé un’esperienza di oltre 30 anni. Ha iniziato la sua carriera nel 1993 in Peugeot, dove ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali sia in Francia che a livello internazionale. Nel 2008, è stato nominato responsabile della pianificazione prodotti di PSA Peugeot Citroën, supervisionando lo sviluppo di vari segmenti di mercato.

Un Percorso Internazionale di Successo

Nel 2013, Marotte è entrato in Toyota Motor come Direttore Pianificazione Prodotti per Europa, Russia e Medio Oriente. In questo ruolo, ha contribuito alla gestione del portafoglio prodotti e ha fatto parte del Comitato Esecutivo di Toyota Motor Europe.

Successivamente, nel 2019, è stato nominato Presidente e Direttore Generale di Toyota France, dove ha guidato le strategie di Toyota e Lexus, consolidando la posizione del brand in uno dei mercati più competitivi d’Europa.

Una Nuova Sfida in Casa Dacia

Ora, Frank Marotte è pronto per una nuova sfida in Dacia, brand che negli ultimi anni si è affermato come leader nella mobilità accessibile, combinando innovazione e semplicità.

“È con piacere e grande fiducia che do il benvenuto a Frank Marotte come Direttore Marketing, Vendite e Operations di Dacia,” ha dichiarato Denis Le Vot, CEO di Dacia. “La sua vasta esperienza e comprovata leadership rappresentano un valore aggiunto per il brand. Con tutti i team Dacia, continueremo a perseguire l’obiettivo di essere leader della mobilità accessibile.”

La nomina di Marotte riflette l’impegno di Dacia nel rafforzare la sua posizione di mercato, puntando su una leadership forte e una strategia chiara per affrontare le sfide del settore automotive.