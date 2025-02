Grande Panda on Tour: al via “LA PRIMA”, il roadshow che anticipa il debutto del nuovo modello FIAT

Ha ufficialmente preso il via il tour “LA PRIMA” di Grande Panda, l’evento che sta portando il nuovo modello FIAT in giro per l’Italia,

offrendo agli appassionati la possibilità di ammirarlo da vicino prima del debutto ufficiale nelle concessionarie a marzo. Un’occasione imperdibile per scoprire design, versatilità e tecnologia della vettura che segna il ritorno di FIAT nel segmento B, promettendo innovazione e praticità in un unico modello.

Con 70 eventi “PRE-VIEW” organizzati in tutta Italia, il roadshow rappresenta un’opportunità unica per toccare con mano la Grande Panda e vivere un’esperienza immersiva tra allestimenti dedicati, presentazioni interattive e la guida di esperti FIAT pronti a raccontare ogni dettaglio della vettura.

Grande Panda: il nuovo volto della mobilità FIAT

La nuova Grande Panda introduce una serie di soluzioni che combinano stile, praticità e tecnologia. Tra le innovazioni più interessanti spicca il cavo di ricarica retrattile, un dettaglio pensato per semplificare la gestione della ricarica nelle versioni elettrificate. Il design, completamente rinnovato, mantiene il carattere iconico della Panda, proponendo linee moderne e compatte, perfette per la città e la mobilità familiare.

FIAT ha puntato anche sulla personalizzazione, proponendo sette colorazioni vivaci ispirate agli elementi naturali tipicamente italiani – dal blu del mare al giallo del sole – in linea con l’iniziativa “No Grey” del marchio. Una scelta che sottolinea il DNA di FIAT e il suo legame con il lifestyle italiano.

Un tour all’insegna dello stile e dell’innovazione

Ogni tappa del tour “LA PRIMA” offre un’esperienza esclusiva: ogni concessionaria ospitante ha allestimenti dedicati, in cui gli ospiti possono esplorare il comfort, le prestazioni e le tecnologie di bordo della Grande Panda. La vettura è presentata nella sua versione top di gamma “La Prima”, che esprime al meglio il connubio tra eleganza e innovazione. Tra gli elementi distintivi troviamo:

Cerchi in lega da 17”

Vetri oscurati per un look più sofisticato

Sensori di parcheggio anteriori e telecamera posteriore

Plancia BAMBOX Bamboo Fiber Tex®

Progettata presso il Centro Stile FIAT di Torino, la Grande Panda è costruita sulla Smart Car Platform di Stellantis, una piattaforma multi-energia che la rende flessibile e versatile per diverse alimentazioni, dal termico all’elettrico.

Dove scoprire la nuova Grande Panda?

Il tour “LA PRIMA” continuerà a girare l’Italia nei prossimi mesi, fermandosi per 2-3 giorni in ciascuna delle concessionarie selezionate. Una vera e propria festa dell’auto, pensata per chi desidera scoprire in anteprima una vettura progettata per il futuro della mobilità.