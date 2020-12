Grazie agli incentivi a ottobre l’automotive ha messo il turbo

Come una luce in fondo al tunnel, nel mese di ottobre la produzione dell’industria automobilistica italiana ha fatto registrare un’inversione di tendenza, crescendo del 14,5%. Una ripresa, con i volumi produttivi di auto a +55% nel mese, innescata dalle misure di incentivazione alla domanda degli scorsi mesi, ma che ha anche dovuto registrare un ribasso (-8%) nel mese di novembre, a incentivi terminati.

Guardando ai singoli comparti produttivi del settore, ad ottobre 2020 l’indice della fabbricazione di autoveicoli registra la quarta variazione positiva consecutiva su base annua, +39,5%, mentre diminuisce del 21,9% nel cumulato 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Quello della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi resta in flessione a doppia cifra sia nel mese (-21%) che nel cumulato (-29,5%), e quello della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori cresce del 2,1% nel mese e cala del 30,5% nel cumulato. A rivelarlo è l’Anfia, Associazione Nazionale dell’Industria della Filiera Automobilistica, la quale nelle sue stime vede l’indice della produzione industriale di ottobre nel suo complesso, chiudere a -2,1%, in flessione del 12,9% nei primi dieci mesi dell’anno.

“Dopo ben 27 flessioni tendenziali mensili consecutive, a ottobre l’indice della produzione dell’industria automotive italiana registra un incremento a doppia cifra - afferma Gianmarco Giorda, Direttore di Anfia -. Evidenziano questa inversione di tendenza, a ottobre, sia la quarta variazione tendenziale positiva consecutiva, la più alta, dell’indice della fabbricazione di autoveicoli, sia un’ulteriore, ancora più robusta, crescita della produzione nazionale di autovetture nel mese. Una ripresa senza dubbio innescata e mantenuta grazie alle misure di incentivazione alla domanda degli scorsi mesi, di cui auspichiamo il rifinanziamento nella manovra attualmente in discussione, di fronte al preoccupante ribasso del mercato auto a novembre, a incentivi terminati, e anche per scongiurare un massiccio ricorso alla cassa integrazione nei prossimi mesi, visto che da gennaio a ottobre 2020, le ore autorizzate per la CIG nel settore automotive sono aumentate del 154% rispetto allo stesso periodo del 2019”. Dopo un rialzo del 18,8% degli ordinativi a settembre, anche l’indice della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori inverte finalmente la tendenza negativa degli scorsi mesi (+2,1%).

A livello congiunturale, l’indice destagionalizzato della produzione dell’intera filiera automotive a ottobre riporta una variazione positiva dell’8,7%. Per il settore automotive nel suo complesso, gli ordinativi registrano un aumento tendenziale del 25,3% a settembre, grazie ad una crescita a doppia cifra sia della componente interna (+30,1%), che della componente estera (+19,3%). Nei primi nove mesi del 2020 gli ordinativi calano del 20,5%, con una componente interna in ribasso del 18,9% (-22,3% i mercati esteri). A settembre 2020 (ultimo dato disponibile), inoltre, l’export di autoveicoli dall’Italia vale 2,04 miliardi di Euro, il 6% in più rispetto allo stesso mese del 2019, pari al 5% del totale esportato, mentre l’import vale 2,39 miliardi di Euro (-13,5%) e il 7% del totale importato in Italia. Gli USA rappresentano, in valore, il primo Paese di destinazione dell’export di autoveicoli per l’Italia, con una quota del 17,5%, seguiti da Germania e Francia, con quote attorno al 15%.

