Gruppo Stellantis si aggiudica 4 premi ai Mission Fleet Awards

Si è a Milano la consegna dei Mission Fleet Awards 2022,

un progetto nato dalla voglia di approfondire le principali tematiche del mondo delle flotte aziendali e metterne in luce i rappresentanti più virtuosi, premiandoli. I temi caldi, al centro di questa settima edizione del premio ideato da Newsteca, sono stati quelli impattanti sulla sostenibilità, intesa a 360°, senza dimenticare la sicurezza e la riduzione dei costi.

E in uno scenario di mercato che va virando verso l’elettrificazione le alimentazioni alternative continuano a rappresentare una scelta virtuosa ed ecocompatibile, il Gruppo Stellantis non poteva che essere protagonista della serata, con la divisione Stellantis Fleet & Business Solutions e con quattro modelli che si sono distinti in quattro categorie.

Fiat Doblò

Fiat Doblò si è aggiudicato il titolo di miglior veicolo commerciale: versatile, spazioso, flessibile e adatto alle esigenze di tutti, il nuovo Doblò offre soluzioni innovative e ingegnose per migliorare la guida quotidiana. Il nuovo Doblò è disponibile in due lunghezze e tre diverse configurazioni (VAN, Furgone Crew Cab, Combi) e offre un’ampia gamma di motorizzazioni (termiche e 100% elettrico) in grado di soddisfare tutte le esigenze. L’ampia gamma tiene conto delle esigenze dei professionisti che utilizzano il proprio veicolo anche otto o più ore al giorno ed è per questo che il comfort è un altro aspetto tenuto in grande considerazione in fase di progettazione. L’obiettivo è offrire un’esperienza di lavoro senza stress, grazie a soluzioni come un’insonorizzazione di alto livello e sospensioni progettate per ridurre al minimo gli sbalzi e le vibrazioni.

Fiat Panda

Doppietta del marchio FIAT grazie alla Panda Hybrid, insignita del premio di miglior auto da flotta Mild-Hybrid.

La Panda Hybrid è equipaggiata con la motorizzazione Hybrid a benzina che abbina il motore da 1 litro a 3 cilindri della famiglia Firefly, da 70 CV (51,5 kW), ad un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) che permette di recuperare energia in fase di frenata e decelerazione, immagazzinarla in una batteria al litio da 11 Ah di capacità, e sfruttarla, con una potenza di picco di 3,6 kW, per riavviare il motore termico dopo uno stop in marcia e per assisterlo in fase di accelerazione. Rispetto al propulsore 1.2 Fire da 69 CV, la motorizzazione Hybrid consente un abbattimento di consumi e di emissioni di CO 2 , sino al 20%, garantendo le stesse prestazioni, e assicura inoltre un confort di marcia molto elevato.

Jeep ® Compass

Per quanto concerne invece la tecnologia ibrida in versione plug-in, la miglior auto da flotta è Jeep ® Compass 4xe. Un successo, quello di Compass, coerente con il primato sul mercato italiano del modello, leader consolidato nel segmento C-SUV, e del brand Jeep, che si avvia a replicare nel 2022 il successo del 2021 nel comparto LEV domestico. Proprio con Compass e Renegade, i SUV prodotti in Italia, Jeep ha intrapreso due anni fa il percorso verso la libertà a zero emissioni con l’introduzione della tecnologia 4xe plug-in hybrid. Una sfida impegnativa, quella di coniugare le proverbiali capacità in fuoristrada del marchio con la sostenibilità, che il mercato ha apprezzato: la sigla 4xe è diventata sin da subito un brand nel brand di Jeep, sinonimo di massimo comfort e totale sicurezza, in qualunque condizione ambientale, zero emissioni, circa 50 km di autonomia in elettrico e capace di migliorare le doti off-road che hanno reso il marchio Jeep famoso in tutto il mondo.

PEUGEOT 3008

Protagonista del settore B2B è sicuramente il middle management, e non a caso PEUGEOT 3008 si è aggiudicato il titolo di miglior auto per questa categoria, scelta perfetta per gli user chooser che coniugano necessità professionali e familiari con la propria vettura aziendale. Nel corso degli anni il concetto di auto ideale per la famiglia è evoluto profondamente. Dalla classica berlina 3 volumi si è passati alla station wagon, per poi arrivare al monovolume all’inizio degli anni 2000. Oggi è il SUV la tipologia maggiormente richiesta e PEUGEOT 3008 declina alla perfezione le caratteristiche che il middle management può desiderare: design distintivo, dalla forte personalità, grande qualità della vita a bordo e lo stato dell’arte della tecnologia si fondono oggi con le motorizzazioni ibride plug-in, in grado di offrire l’esperienza di guida a zero emissioni con la versatilità di un vero SUV.