Hyundai IONIQ 6: ricarica ultraviolece e leadership nel P3 Charging Index 2024

Hyundai IONIQ 6 si è affermata come una delle protagoniste assolute del P3 Charging Index 2024, conquistando il primo posto nella categoria “premium” e il secondo nella classifica generale.

Grazie alla sua avanzata tecnologia a 800 Volt, la berlina 100% elettrica ha dimostrato prestazioni di ricarica straordinarie, ricaricando energia sufficiente per 346 km in soli 20 minuti presso stazioni di ricarica rapida.

La forza della tecnologia a 800V

Hyundai IONIQ 6, basata sull'architettura E-GMP, raggiunge picchi di assorbimento istantaneo superiori a 230 kW e una media di quasi 200 kW, mantenendo performance ottimali in un ampio intervallo di stato di carica (SoC). Questo le consente di ricaricare il 10-80% della batteria in appena 18 minuti, un risultato che la pone come punto di riferimento nel segmento.

Il P3 Charging Index valuta quanti chilometri reali possono essere ricaricati in 10 o 20 minuti, tenendo conto dei consumi misurati nell’ADAC Ecotest. I risultati ottenuti da IONIQ 6, sia nel test dei 20 minuti (346 km) che in quello dei 10 minuti (234 km), sottolineano la competitività del modello rispetto a rivali di categorie superiori.

Efficienza energetica e design aerodinamico

Oltre alla velocità di ricarica, IONIQ 6 eccelle anche per la sua efficienza energetica, registrando un consumo di soli 15,5 kWh ogni 100 km, il più basso tra tutti i modelli testati. Questo risultato è reso possibile da un design aerodinamico single-curved con un coefficiente di resistenza di appena 0,21, tra i migliori al mondo per un’auto di serie.

Il modello combina prestazioni avanzate con un utilizzo sostenibile di materiali, dimostrando l’impegno di Hyundai per l’ambiente. Disponibile con due tagli di batteria (53,3 kWh o 77,4 kWh) e con opzioni di trazione posteriore o integrale, IONIQ 6 è ideale sia per l’uso quotidiano che per i viaggi a lunga distanza.

Tecnologia e innovazione per una mobilità sostenibile

La tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) trasforma la IONIQ 6 in una stazione energetica mobile, consentendo di alimentare dispositivi esterni, rendendola una scelta perfetta per chi cerca versatilità e innovazione.

Grazie alla sua combinazione di tecnologia avanzata, ricarica ultraveloce ed efficienza eccezionale, Hyundai IONIQ 6 si afferma come una delle auto elettriche più complete e competitive sul mercato. Un vero punto di riferimento per il futuro della mobilità sostenibile.