Il Futuro del diesel secondo Mercedes-Benz: innovazione e sostenibilità per la mobilità del domani

Mercedes-Benz, storica pioniera nell’automotive, non smette di innovare. Se il futuro della mobilità punta verso l’elettrico,

il Diesel continua a svolgere un ruolo strategico per la Casa di Stoccarda, grazie a una costante evoluzione tecnologica che lo rende un pilastro nella transizione sostenibile.

L’obiettivo di Mercedes-Benz è ambizioso: arrivare al 2039 con l’intera gamma a zero emissioni di CO2. Tuttavia, il percorso verso la mobilità elettrica si costruisce passo dopo passo, con una strategia che integra motorizzazioni ibride e Diesel di ultima generazione per garantire efficienza e basse emissioni. Attualmente, il Diesel rappresenta una scelta fondamentale per il mercato europeo, dove continua a essere apprezzato da una vasta fetta di clienti: il 74% delle vendite Cars e il 90% per la gamma Vans di Mercedes-Benz sono legati a questa motorizzazione.

Al centro della gamma Diesel della Stella brillano i motori OM654 (quattro cilindri) e OM656 (sei cilindri), progettati per adattarsi a diverse configurazioni di trazione (anteriore, posteriore, integrale) e alimentazioni (anche ibride plug-in). Questi propulsori si distinguono per prestazioni eccezionali, coppia elevata e consumi ridotti, con emissioni di CO2 e inquinanti minime.

Un test RDE (Real Driving Emissions) condotto nel 2020 a Milano ha dimostrato che una Classe A con motore OM654 emetteva meno inquinanti rispetto a quelli presenti nell’aria aspirata. Risultati che testimoniano il livello di innovazione raggiunto da Mercedes-Benz, leader nell’efficienza e nella sostenibilità del Diesel.

Mercedes-Benz ha introdotto nel tempo una serie di tecnologie rivoluzionarie per rendere il Diesel sempre più pulito e performante: Common Rail: Sviluppato negli anni ‘90 insieme a Bosch e altri partner. Bluetec con AdBlue: Per ridurre le emissioni di NOx. Compatibilità con Biocarburanti: Tutti i motori Diesel della Stella sono omologati per carburanti XTL e B10, con un contenuto fino al 10% di biodiesel.

Inoltre, la nuova generazione di motori è già compatibile con carburanti di origine non fossile e con blend di etanolo fino al 25%, anticipando le normative future.

Un altro primato tecnologico di Mercedes-Benz è rappresentato dalla combinazione tra motore Diesel e tecnologia ibrida plug-in. Questa soluzione, unica nel panorama automobilistico, permette di ridurre ulteriormente consumi ed emissioni, offrendo al contempo la possibilità di viaggiare in modalità completamente elettrica per percorsi urbani.

Mercedes-Benz ha investito oltre 3 miliardi di euro nello sviluppo della sua gamma Diesel, dimostrando che innovazione e sostenibilità possono andare di pari passo. Il Diesel rimane un elemento chiave per raggiungere gli obiettivi climatici globali, garantendo efficienza senza compromessi.

Con una roadmap che include motori benzina a ciclo Miller, motorizzazioni elettriche e una continua ottimizzazione dei motori a combustione interna, Mercedes-Benz conferma il suo impegno a ridefinire la mobilità sostenibile, senza perdere di vista le esigenze dei clienti di oggi e di domani.