Il Gruppo Renault Italia è Top Employer 2023

La Certificazione Top Employers è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR

e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro e il mondo del lavoro.

La Certificazione Top Employers viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey che ricopre 6 macro-aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topic e rispettive Best Practice tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e molti altri.

Fondato più di 30 anni fa, Top Employers Institute ha certificato in 121 Paesi di tutto il mondo 2.053 aziende che, grazie alle loro eccellenze in ambito HR, hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 9,5 milioni di persone.

Renault, una love brand human centric, e i suoi valori

Renault Italia si aggiudica il premio Top Employer 2023. Un importante traguardo che riflette l’impegno dell’azienda nel mettere al centro delle sue priorità il benessere dei dipendenti, per assicurare loro un tempo di qualità sul posto di lavoro. Il riconoscimento è la conferma del DNA human centric che da sempre contraddistingue il Costruttore francese e si inscrive perfettamente all’interno della profonda trasformazione che sta attraversando la Marca da quando, nel 2021, Luca de Meo ha lanciato il piano strategico Renaulution.

Renault è un brand che è sempre stato riconosciuto per essere vicino alle persone, vicino alle reali esigenze di ciascuno; è sempre stata una LOVE BRAND, una Marca accogliente e calorosa, e già negli anni ’80, con le sue “voitures à vivre”, le auto da vivere, fu il primo brand automobilistico a dichiarare la sua empatia per i reali bisogni delle persone. La mission di Renault è collegare ed avvicinare esseri umani più che collegare luoghi e la priorità è quindi il benessere della persona, il miglioramento della qualità della vita di ognuno: TIME FOR QUALITY LIFE.

Renault, attraverso le sue tecnologie, i suoi prodotti, i suoi servizi, restituisce una delle risorse più importanti e più scarse oggi per le persone: il tempo. È questo che vuole essere Renault, è questo ciò che il cliente deve percepire ogni volta che entra in contatto con l’universo della losanga.

People strategy, diversity & inclusion ed employer branding al cuore dell’attività HR

Attivo in tutte le macroaree considerate dall’Istituto di Certificazione, grazie all’impegno e al lavoro svolto dal team HR, guidato dal Direttore Risorse Umane Gruppo Renault Italia, Giuseppe Mantegna, nell’ultimo anno il Gruppo francese si è particolarmente distinto per i temi legati alla People Strategy, alla Diversity & Inclusion e all’Employer Branding.

In tema di People strategy, per consentire a tutti i collaboratori di diventare essi stessi motori della profonda trasformazione che sta interessando tutta l’azienda, Renault Italia ha lanciato, nel 2022, il programma “Renaulution up!“, per approfondire la conoscenza del piano strategico Renaulution, calarlo nella propria area di business ed ingaggiare i collaboratori affinché ognuno potesse diventare “architetto” di trasformazione all’interno della propria area di competenza. Un progetto che ha coinvolto tutti i dipendenti per l’intero 2022, generando grande entusiasmo e che giungerà al termine all’inizio di questo nuovo anno. Parallelamente, per tutto il 2022, è stato implementato un programma di leadership empowerment, al fine di sviluppare le competenze di leadership del management dell’azienda, definendo lo stile necessario per il brand in considerazione dei futuri scenari in cui il business muterà ancora più profondamente e sempre più rapidamente.

Il rispetto per le persone è un valore fondamentale del Gruppo Renault. In particolare, permette di garantire la dignità delle persone, la non discriminazione, la diversità, la fiducia e la qualità della vita sul posto di lavoro. Al fine di sradicare ogni forma di discriminazione, il Gruppo Renault promuove la formazione e la sensibilizzazione dei collaboratori e garantisce una comunicazione rinforzata, sia sul sistema di segnalazione di Allerte Professionali sia sui comportamenti e le misure discriminatorie. Il tema della Diversity & Inclusion, diventa a questo scopo un pilastro della strategia del Gruppo Renault, pilotato attraverso pulse survey e piani d’azioni di rottura rispetto al passato; questo è solo l’inizio di un percorso che continuerà nel 2023, sotto l’impulso HR, attraverso workshop di sensibilizzazione sul tema, rivolti a tutti i dipendenti, e la creazione di moduli D&I specifici per le collaboratrici.

Una formazione specifica, inoltre, è stata erogata sul tema dell’Etica e sono stati realizzati degli incontri nelle varie direzioni di Renault Italia per diffondere il Codice Etico che integra i nuovi valori aziendali derivanti dal piano Renaulution, al fine di coinvolgere e sensibilizzare il top management e, quindi, tutti i collaboratori.