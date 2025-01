Il Ritorno di Lancia nei Rally: Trofeo Lancia 2025 e Ypsilon Rally4 HF

Il 2025 segna il grande ritorno di Lancia nel mondo delle competizioni rally, con un progetto ambizioso e coinvolgente:

il debutto della Lancia Ypsilon Rally4 HF e il lancio del Trofeo Lancia, un evento unico nel panorama motoristico italiano e internazionale. La casa torinese, che vanta un passato straordinario nei rally con dieci titoli mondiali, riafferma il proprio impegno verso l’innovazione e il talento, con un format che unisce tradizione e futuro.

Il Trofeo Lancia 2025 prenderà vita all’interno del Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR), con un calendario composto da sei appuntamenti su cinque gare e un montepremi totale che supera i 160 mila euro. Il premio più ambito? La possibilità di entrare nella squadra ufficiale Lancia e correre l’European Rally Championship 2026, un sogno che diventa realtà per il miglior pilota Under 35.

La protagonista assoluta del Trofeo è la nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF, una hatchback da corsa progettata per eccellere nelle competizioni. Omologata a partire dal 1° marzo 2025, questa vettura si presenta già come un successo commerciale: oltre 80 esemplari preordinati in Europa prima ancora del debutto ufficiale. Con un prezzo competitivo e una dotazione tecnica di alto livello, la Ypsilon Rally4 HF promette di diventare un punto di riferimento per le competizioni della categoria Rally4.

Ogni appuntamento del Trofeo ospiterà nel parco assistenza il “Villaggio Lancia Corse HF”, uno spazio dedicato non solo ai piloti e ai team, ma anche agli appassionati e ai partner, che potranno scoprire le ultime novità del marchio. Sarà un luogo d’incontro per celebrare la storia e il futuro di Lancia nei rally.

L’obiettivo di Lancia è chiaro: lanciare nuovi talenti nel panorama internazionale. Il premio finale del Trofeo è unico nel suo genere: un posto da pilota ufficiale per l’ERC 2026, al volante della Ypsilon Rally4 HF factory. Questo riconoscimento, del valore di oltre 200 mila euro, rappresenta una vera e propria svolta per chiunque voglia intraprendere una carriera nel motorsport.

Il montepremi totale di 160 mila euro è suddiviso tra i vari appuntamenti, con premi assegnati ai primi tre classificati delle tre categorie previste: Junior, Master ed Expert. La formula inclusiva garantisce un’opportunità a piloti di tutte le età e livelli di esperienza, premiando non solo la velocità, ma anche la costanza e la strategia.

Le tre categorie del Trofeo sono pensate per coinvolgere un ampio spettro di partecipanti:

Junior: riservata agli Under 25 (nati dal 1° gennaio 2001 in poi);

Master: per piloti tra i 25 e i 35 anni (nati tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 2000);

Expert: dedicata agli Over 35 (nati prima del 1° gennaio 1990).

Ad ogni gara, i primi tre classificati di ciascuna categoria riceveranno premi in denaro e buoni acquisto presso il Stellantis Racing Shop, per un totale del 50% del valore dei premi. Inoltre, il premio finale assegnerà 10.000 euro al vincitore delle categorie Junior e Master, mentre per la categoria Expert sono previsti 5.000 euro.

Il Trofeo Lancia 2025 introduce nuove formule per rendere le gare ancora più avvincenti. Il sistema di punteggio include bonus come il Miglior Performer, che assegna 5 punti al pilota con il maggior numero di scratch nelle prove speciali, e la Miki Stage, dedicata all’ultima prova speciale del rally, con un bonus di 3 punti per il vincitore. Infine, la formula Rally+ consente ai piloti di selezionare un evento “bonus”, aumentando le loro chance di ottenere un punteggio aggiuntivo nella classifica generale.

Il Trofeo Lancia 2025 seguirà le tappe principali del CIAR, con un calendario che si apre il 9 maggio al celebre Rally Targa Florio e si chiude il 18 ottobre con il Rallye Sanremo. Ecco le date ufficiali:

8-11 maggio 2025: Targa Florio (Coeff. 1,5) 30-31 maggio 2025: Rally Due Valli 4-5 luglio 2025: Rally di Roma Capitale – Tappa 1 6 luglio 2025: Rally di Roma Capitale – Tappa 2 13-14 settembre 2025: Rally del Lazio 17-18 ottobre 2025: Rallye Sanremo (Coeff. 1,5)

Prima dell’inizio ufficiale, Lancia Corse HF sarà presente al Rally Regione Piemonte, un evento non valido per il Trofeo ma che servirà da preludio simbolico per la stagione.

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha dichiarato: “Con la Ypsilon Rally4 HF e il Trofeo Lancia celebriamo il nostro passato leggendario e, al tempo stesso, guardiamo al futuro, offrendo ai giovani talenti un’opportunità unica di affermarsi. Questo progetto è anche un importante laboratorio tecnologico per sviluppare soluzioni innovative che troveranno applicazione nelle nostre vetture di gamma, come la futura Lancia HF.”

Il Trofeo Lancia 2025 non è solo una competizione, ma un progetto visionario che unisce tradizione, innovazione e passione. Con un calendario avvincente, premi senza precedenti e una vettura che promette di fare storia, Lancia torna a essere protagonista assoluta nei rally. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di motorsport.