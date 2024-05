Incentivi Statali: Citroen apre un nuovo capitolo nella mobilità elettrica

Grazie agli incentivi statali del DPCM del 20 maggio 2024 e alle iniziative firmate Citroën, l'acquisto di un'auto elettrica è ora più conveniente che mai.

Con il lancio della nuova ë-C3, Citroën apre un nuovo capitolo nella mobilità sostenibile, offrendo la quarta generazione del modello più venduto nella storia del marchio, ora disponibile in versione 100% elettrica a partire da 23.900 Euro.

La Citroën ë-C3 è proposta con la formula “Elettrico Sociale Citroën”, che permette di ottenere un canone mensile di soli 49 Euro senza anticipo, grazie agli incentivi statali e a un tasso agevolato TAN 3,3%. Un'opportunità unica per abbracciare la mobilità elettrica senza pesare sul bilancio familiare.

Dettagli degli Incentivi

Gli incentivi possono arrivare fino a 13.750 Euro per chi ha un ISEE sotto i 30.000 Euro e rottama un veicolo fino a Euro 2. In queste condizioni, la Citroën ë-C3 You è disponibile con anticipo zero e una rata di 49 Euro al mese. L'allestimento Max, anch'esso senza anticipo, è offerto a 99 Euro al mese. Per chi rottama un veicolo Euro 3, l'incentivo è di 10.000 Euro, permettendo di avere la ë-C3 You a 79 Euro al mese e la ë-C3 Max a 129 Euro al mese.

Per la rottamazione di un Euro 4, l'incentivo è di 9.000 Euro, con una rata di 99 Euro per la ë-C3 You e 149 Euro per la ë-C3 Max, con un anticipo di 700 Euro. Anche chi non ha una vettura da rottamare può beneficiare di un incentivo di 6.000 Euro, con la ë-C3 You a 149 Euro al mese e la ë-C3 Max a 199 Euro al mese.

Benefici sulla Gamma Citroën

Gli incentivi statali riguardano quasi tutta la gamma Citroën. Beneficiano degli incentivi la C3 con motore PureTech a benzina da 83 CV, la C3 Aircross sia PureTech sia BlueHDi, e la C4 e C4X a benzina, diesel e ibride. Anche il C5 Aircross nelle versioni ibride da 136, 180 e 225 CV, e il C5X con motorizzazione ibrida da 180 e 225 CV, godono degli incentivi. Le versioni 100% elettriche di ë-Berlingo, ë-C4 ed ë-C4X, da 136 e 156 CV, sono anch'esse incluse nelle agevolazioni.

Con queste offerte, Citroën rende l'elettrificazione accessibile a un pubblico vasto, continuando a innovare nel settore della mobilità sostenibile e a rendere l'acquisto di auto elettriche e ibride più conveniente e attraente per tutti.