Intergea Gruppo: premio straordinario di 1.000 € a tutto lo staff!

Intergea Gruppo, tra i principali leader della distribuzione automobilistica in Italia, primo nel numero di auto vendute,

è lieto di annunciare l’erogazione di un premio straordinario a tutti i lavoratori, in forze già durante lo scorso anno, per aver contribuito alla realizzazione degli obiettivi di business 2021.

Nello specifico, sia i dipendenti che i collaboratori del reparto commerciale delle società controllate Autoingros, Theorema, Logica, Tecknogest, Forza, Certo Service e CRF beneficeranno di un riconoscimento extra di 1.000 € in busta paga quale ringraziamento per l’importante apporto lavorativo dato e a sostegno del difficile momento economico che stiamo attraversando.

“Con questa iniziativa vogliamo condividere i successi raggiunti con tutte le persone che in azienda, nonostante le problematiche di un anno molto difficile, non si sono mai tirate indietro e hanno offerto un contributo assolutamente determinante al risultato del Gruppo. – sottolinea Alberto Di Tanno, Amministratore Delegato di Intergea Gruppo – In un contesto socio-economico in cui il costo delle materie prime è ai massimi termini e l’inflazione non accenna a diminuire, ci auguriamo che questo piccolo gesto possa essere di sostegno per i nostri lavoratori. Un piccolo contributo che va nella direzione di porre l’attenzione sulle Risorse Umane, che sono sempre il primo valore aziendale”.