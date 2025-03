JAECOO 7 Super Hybrid: arriva in Italia il SUV plug-in con autonomia di 1.200 km

JAECOO 7 Super Hybrid fa il suo debutto ufficiale in Italia, portando con sé una tecnologia all'avanguardia e una formula di mobilità innovativa.

ed eleganza, reinterpretando in chiave moderna lo stile dei fuoristrada tradizionali. Dopo l'introduzione della versione a benzina, la gamma si arricchisce con la variante ibrida plug-in dotata del sofisticato sistema Super Hybrid System (SHS), che promette prestazioni elevate e consumi ridotti.

Il prezzo di lancio parte da 38.900 euro per la versione Premium 2WD, il modello Exclusive 2WD, invece, ha un listino di 40.900 euro.

La tecnologia Super Hybrid di JAECOO 7 combina un motore benzina 1.5 TGDI con due motori elettrici, offrendo una potenza totale di 340 CV e una coppia di 375 Nm. Questa configurazione consente di ottenere prestazioni degne di un motore turbo da tre litri, con un'accelerazione da 0 a 50 km/h in soli 3,8 secondi. L'efficienza energetica è un punto di forza del sistema, con consumi dichiarati di 6 l/100 km nel ciclo WLTP e una straordinaria autonomia complessiva di oltre 1.200 km, eliminando la cosiddetta "ansia da ricarica" tipica dei veicoli elettrici puri.

JAECOO 7 Super Hybrid è progettato per adattarsi a qualsiasi contesto di guida, grazie alla possibilità di funzionare sia in modalità elettrica pura che come un tradizionale full hybrid. Per gli spostamenti quotidiani in città, la modalità EV garantisce una guida silenziosa e fluida, con un'autonomia elettrica che può superare i 100 km. Nei lunghi viaggi, il sistema ibrido ottimizza i consumi, riducendo al minimo la dipendenza dalla ricarica. Durante i test di autonomia, il consumo medio a batteria scarica è stato di appena 3,5 l/100 km, inferiore al dato ufficiale, permettendo di percorrere fino a 1.427 km con un pieno e una carica completa. Il bilanciamento tra potenza ed efficienza energetica rende questo SUV una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare al risparmio.

Oltre alla tecnologia avanzata, JAECOO 7 si distingue per un design distintivo e ricercato. Il nome stesso del modello deriva dalla fusione tra "Jäger", termine tedesco che significa "cacciatore", e "cool", che esprime modernità e stile. Il risultato è un SUV dal carattere deciso, con una silhouette imponente, una griglia anteriore esagonale e dettagli raffinati come le luci diurne a LED e le maniglie a filo estraibili elettricamente. La firma luminosa posteriore avvolge il logo, enfatizzando il carattere premium del veicolo. I cerchi in lega da 19 pollici completano il look, conferendogli una presenza su strada solida e autorevole.

Gli interni riflettono la stessa attenzione al dettaglio, con un abitacolo che coniuga comfort e tecnologia. Al centro della plancia spicca un display da 14 pollici che integra il sistema di infotainment di ultima generazione, affiancato da un quadro strumenti digitale da 10,3 pollici. Il selettore del cambio è posizionato sul piantone dello sterzo, ottimizzando lo spazio a bordo. Per garantire il massimo della connettività, sono presenti Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre a una serie di prese USB-C e USB-A. Il sistema audio firmato Sony con otto altoparlanti offre un'esperienza sonora immersiva, mentre il tetto panoramico di oltre un metro quadrato amplifica la sensazione di spazio e luminosità.

Il comfort è un elemento chiave del JAECOO 7 Super Hybrid, con sedili ergonomici regolabili elettricamente e dotati di funzione di memoria. La ventilazione e il riscaldamento dei sedili anteriori migliorano il benessere degli occupanti, mentre il climatizzatore bi-zona con filtro PM2.5 assicura un’aria sempre pulita all'interno dell'abitacolo. Un dettaglio innovativo è il caricatore wireless ad alta potenza, che permette di ricaricare rapidamente lo smartphone e avvisa il conducente in caso di dimenticanza del dispositivo a bordo.

La sicurezza è un altro punto di forza del modello, grazie a una struttura realizzata per l'80% in acciai ad alta resistenza e a un ricco pacchetto di sistemi di assistenza alla guida. Il SUV è dotato di 21 dispositivi ADAS, tra cui frenata automatica d’emergenza, rilevamento pedoni e ciclisti, mantenimento della corsia con assistenza attiva e monitoraggio dell’angolo cieco. La guida autonoma di Livello 2 è resa possibile dall'integrazione tra Adaptive Cruise Control e Traffic Jam Assist, che regolano la velocità e le distanze di sicurezza in modo intelligente. La telecamera a 540° con funzione di simulazione dell'auto trasparente facilita le manovre in ogni situazione.

JAECOO 7 Super Hybrid si presenta come un SUV ibrido plug-in capace di coniugare prestazioni, efficienza e tecnologia in un unico pacchetto. Con un'autonomia da record, un design moderno e un elevato livello di comfort, rappresenta una scelta ideale per chi cerca una mobilità sostenibile senza compromessi. L'arrivo sul mercato italiano segna un nuovo capitolo per il brand, pronto a conquistare gli automobilisti con un'offerta innovativa e competitiva.

