J.D. Power: Alfa Romeo guida la classifica dei marchi premium

posizionandosi come primo marchio automobilistico nel segmento premium dello studio J.D. Power 2022 U.S. Sales Satisfaction Index (SSI).SM

L'iconico marchio ha registrato la maggiore ascesa nel segmento – composto da 14 marchi - rispetto allo scorso anno, con un aumento di 25 punti, raggiungendo un punteggio totale di 833. Alfa Romeo, che partiva dal nono posto, ha conquistato la vetta della categoria dei marchi premium con un salto di ben otto posizioni.

"La qualità dei nostri prodotti e l'assistenza ai clienti sono priorità assolute per Alfa Romeo, e siamo davvero orgogliosi di vedere che i nostri sforzi hanno posizionato il marchio al primo posto tra i marchi premium nel J.D. Power Sales Satisfaction Index", ha dichiarato Larry Dominique, Senior Vicepresident e Responsabile di Alfa Romeo North America. "Siamo concentrati sul continuo miglioramento della customer experience complessiva dei clienti Alfa Romeo, e questo riconoscimento testimonia la nostra forte attenzione al perfezionamento della gestione dei concessionari".

Alfa Romeo è lieta di aver raggiunto questo risultato come riconoscimento del lavoro svolto negli Stati Uniti e di tutte le attività introdotte per migliorare la qualità dei servizi e la soddisfazione dei clienti, non solo dal punto di vista del prodotto ma anche della customer experience, priorità assoluta per il marchio.