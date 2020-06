J.D. Power USA: Kia è il brand N.1 per qualità e soddisfazione

Kia per il sesto anno consecutivo si è classificata al primo posto come produttore* nello studio redatto oggi da J.D. Power sulla qualità iniziale delle auto (IQS) nel 2020. Kia si afferma come riferimento assoluto in termini di qualità e affidabilità nella classifica delle Case automobilistiche dai grandi volumi produttivi. "Un risultato eccezionale", ha dichiarato Dave Sargent, Vice Presidente, Automotive Quality, J.D. Power.

Il successo di Kia in IQS è stato reso possibile dai due modelli, Forte e Soul, inclusi tra i primi 10 veicoli dello studio. Kia ha conquistato la vetta della classifica per le migliori prestazioni con i modelli Forte (vettura compatta), Sedona (minivan), Sorento e Soul. **

"Ritrovarsi in cima alla classifica e primi nell’analisi di JD Power sulla soddisfazione dei clienti riguardo alla qualità iniziale, negli Stati Uniti, tra tutti i marchi di grandi volumi per il sesto anno consecutivo è un enorme onore e uno stimolo importante per continuare a rimanere i migliori ", ha detto Sean Yoon, presidente e CEO, Kia Motors North America e Kia Motors America. "Con quattro automobili vincenti e quattro modelli classificati tra i primi tre nei rispettivi segmenti, la strategia del marchio Kia continua a dare i suoi frutti in un mercato automobilistico estremamente competitivo".

J.D. Power valuta ogni anno il livello di soddisfazione dei clienti riguardo alla propria automobile. Il rapporto annuale ha analizzato le risposte di 87.282 automobilisti possessori di ben 189 modelli suddivisi in 26 segmenti. Le automobili sono state valutate in base all'esperienza di guida, alle prestazioni del motore e della trasmissione, oltre alle eventuali problematiche legate alla qualità segnalate dai proprietari.