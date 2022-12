Jeep Avenger, domani la Digital Première

Domani alle 18.30 andrà in onda a questo link dedicato e sui canali social del brand la Digital Première dedicata a Jeep ® Avenger,

il coinvolgente evento in cui le caratteristiche del primo SUV 100% elettrico del brand saranno raccontate nel dettaglio dalla viva voce del team che ne ha seguito lo sviluppo. Jeep Avenger è il primo SUV Jeep a zero emissioni in assoluto e il nuovo punto di ingresso alla gamma. Divertente ed entusiasmante, il nuovo SUV è un concentrato di libertà e si rivolge a persone dallo stile di vita attivo che cercano un veicolo 100% Jeep con dimensioni compatte, dotazioni tecnologiche avanzate e un’autonomia elettrica di 400 km nel ciclo WLTP e sino a 550 km in città per andare davvero ovunque. Jeep Avenger è dotata di un sistema di propulsione elettrico di nuova generazione che unisce un nuovo motore elettrico e una nuova batteria. Grazie alle elevate potenza e coppia, e a una specifica taratura del gruppo propulsore elettrico, la nuova Avenger offre un piacere di guida eccezionale sia su strada sia off-road, e infatti la vocazione anche urbana di Jeep Avenger non ammette compromessi: Avenger offre le prestazioni tipiche di Jeep in un formato compatto per garantire la massima tranquillità in tutte le condizioni atmosferiche. È dotata di serie dei sistemi Selec-Terrain® e Hill Descent Control che, insieme agli eccezionali angoli di attacco e di uscita e all’altezza dal suolo, introducono nel segmento livelli straordinari di capacità off-road.

Design Jeep contemporaneo

Caratteristiche tipicamente Jeep, dunque, che emergono anche nel design: Avenger ne offre una moderna interpretazione in una struttura compatta. La parte anteriore del veicolo esibisce l'iconica griglia a sette feritoie, una vera e propria firma del marchio, che da verticale è diventata più orizzontale per aumentare l’efficienza funzionale. La griglia ripiegata è posizionata davanti ai proiettori anteriori per proteggerli in caso di impatto. I paraurti sporgenti, un altro elemento classico del design Jeep, trasmettono una sensazione di forza e robustezza, esprimendo allo stesso tempo una presenza solida e imponente sia su strada sia in fuoristrada. La vista laterale è caratterizzata dai classici passaruote trapezoidali, progettati per ottimizzare l’escursione delle ruote per la massima articolazione. Il veicolo si distingue per gli imponenti cerchi diamantati da 18”, dal design forte, montati su pneumatici di 690 mm di diametro. La silhouette è stata realizzata attentamente per massimizzare l’efficienza aerodinamica e trasmettere un senso di dinamicità, rinforzata da un montante C flottante, ormai un tratto familiare nella gamma odierna.

Jeep Avenger “1st Edition” è già disponibile

Già disponibile nella serie speciale “1st Edition”, Jeep Avenger si può acquistare a questo link. La “1st Edition” è dotata di fari anteriori full LED, illuminazione ambientale, guida autonoma di livello 2 – sulla versione BEV – , sistema di infotainment Uconnect con display da 10,25”, plancia completamente digitale da 10,25”, Apple CarPlay/Android Auto wireless e tappetino di ricarica wireless per smartphone. Attira gli sguardi grazie alla livrea bi-colore, ed è arricchita da vetri oscurati e cerchi in lega da 18”. Completano il raffinato pacchetto di dotazioni il climatizzatore automatico, il Blind Spot System, gli abbaglianti automatici, lo specchietto retrovisore con funzione anabbagliante, gli specchietti laterali richiudibili elettricamente e riscaldati, i sensori di parcheggio a 360° con telecamera posteriore con visione drone e il cavo Mode 3 per le stazioni di ricarica pubblica.