Jeep Avenger domina il mercato dei B-SUV in Italia

Nel cuore pulsante del mercato automobilistico italiano, Jeep® Avenger continua a dominare il segmento B-SUV nel 2024, con un’offerta variegata che soddisfa una vasta gamma di esigenze automobilistiche.

Progettato presso il Jeep Design Studio Europe di Torino, l'Avenger unisce il tradizionale DNA di Jeep a prestazioni elevate, stile e tecnologia all'avanguardia in un formato compatto di 4,08 metri, ideale per le esigenze del cliente europeo.

L'Avenger offre diverse opzioni di propulsione, inclusa una versione completamente elettrica che spicca tra i B-SUV BEV per la sua autonomia di 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in ambiente urbano. A questa si aggiunge un motore a benzina da 1,2 litri e 100 CV e una recente variante e-Hybrid con cambio automatico a doppia frizione, progettata per un ingresso graduale nel mondo dell'elettrico.

La Jeep non si ferma qui: entro la fine dell'anno, verranno aperti gli ordini per la Jeep Avenger 4xe, promettendo di ridefinire i confini della performance e della sostenibilità automobilistica.

Parallelamente, Jeep Renegade continua a dominare il mercato dei B-SUV ibridi plug-in con la sua versione 4xe. Questo modello, insieme a Compass, Wrangler e Grand Cherokee, è equipaggiato con la tecnologia 4xe Plug-In Hybrid, che combina divertimento di guida e capacità off-road con un'impronta ecologica ridotta, consentendo viaggi fino a 50 km in modalità completamente elettrica.

Con questi modelli, Jeep riafferma il suo impegno verso la "Freedom of choice", mettendo al centro le esigenze dei clienti con opzioni che spaziano dall'elettrico all'ibrido, mantenendo sempre elevati standard di qualità e prestazioni.